Для віддаленого оформлення пенсії також можна зайти на декілька сайтів - можна обрати зручний спосіб.

Громадяни України, які не можуть особисто звернутися до територіальних відділень Пенсійного фонду для отримання пенсії, мають можливість зробити це дистанційно. Існують декілька способів зробити це, повідомили в ПФУ.

Для подання заяви на отримання пенсії віддалено через Інтернет можна скористатися особистим кабінетом на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Потрібно зареєструватися в мобільному додатку "Дія" та активувати "Дія.Підпис", а також мати скан-копії всіх необхідних документів.

Для віддаленого оформлення пенсії також можна зайти на веб-портал електронних послуг ПФУ і вибрати відповідну вкладку "Заява про призначення пенсії".

Далі, після перегляду інформації на екрані, слід перейти за посиланням "Вхід". Увійти до особистого кабінету можна, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Після входу потрібно виконати такі кроки:

Крок 1: Вибір типу пенсії Перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" та оберіть "Заява на призначення пенсії". Погодьтеся на отримання повідомлень в електронному вигляді, обравши бажаний спосіб комунікації. Після цього натисніть "Продовжити" і оберіть необхідний тип пенсії, наприклад, "Пенсія за віком".

Крок 2: Заповнення анкети Відповідайте на питання в анкеті для уточнення вашого запиту та надайте згоду на обробку ваших персональних даних, відзначивши відповідне поле.

Крок 3: Додавання документів Додайте скановані копії всіх необхідних документів відповідно до вказаних інструкцій та переліку, що надається для подачі заяви. Для завершення процесу підпишіть заяву, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), та надішліть її до Пенсійного фонду України, обравши опцію "Підписати та відправити до ПФУ".

Для оформлення пенсії за допомогою "Дії" спочатку потрібно відвідати веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Після цього користувач повинен увійти в систему, використовуючи Дія.Підпис, після чого його буде перенаправлено до особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду. У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" на боковій панелі слід вибрати опцію "Заява на призначення пенсії". Після цього варто ознайомитися з важливою інформацією та вимогами до сканованих копій документів, які з’являться на екрані.

Потім слід перейти за посиланням "Дистанційне інформування" для вибору способу отримання повідомлень від Пенсійного фонду і зберегти та продовжити процес. Далі користувач повинен вибрати вид пенсії та послідовно заповнювати свої персональні дані, давати згоду на обробку та заповнювати необхідні поля.

Наступним кроком буде відповідь на питання анкети-опитування для детального опису звернення, після чого потрібно буде прикріпити скан-копії всіх необхідних документів. Нарешті, користувач отримає повідомлення про статус обробки своєї заяви від Пенсійного фонду.

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