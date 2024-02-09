Для удаленного оформления пенсии также можно зайти на несколько сайтов – можно выбрать удобный способ.

Граждане Украины, которые не могут лично обратиться в территориальные отделения Пенсионного фонда для получения пенсии, имеют возможность сделать это дистанционно. Есть несколько способов сделать это, сообщили в ПФУ.

Для подачи заявления на пенсию удаленно через Интернет можно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Дія" и активировать "Дія.Подпись", а также иметь скан-копии всех необходимых документов.

Для удаленного оформления пенсии можно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать соответствующую вкладку "Заявление о назначении пенсии".

Далее после просмотра информации на экране следует перейти по ссылке "Вход". Войти в личный кабинет можно, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).

После входа необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Выбор типа пенсии Выделите раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите "Заявление о назначении пенсии". Согласитесь на получение уведомлений в электронном виде, выбрав желаемый способ коммуникации. После этого нажмите кнопку "Продолжить" и выберите нужный тип пенсии, например "Пенсия по возрасту".

Шаг 2: Заполнение анкеты Отвечайте на вопросы в анкете для уточнения вашего запроса и согласитесь на обработку ваших персональных данных, отметив соответствующее поле.

Шаг 3: Добавление документов Добавьте сканированные копии всех необходимых документов в соответствии с указанными инструкциями и перечнем для подачи заявления. Для завершения процесса подпишите заявление, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, выбрав опцию "Подписать и отправить в ПФУ".

Для оформления пенсии с помощью Дія сначала нужно посетить веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

После этого пользователь должен войти в систему, используя Действие. Подпись, после чего он будет перенаправлен в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. В разделе "О пенсионном обеспечении" на боковой панели следует выбрать опцию "Заявление на назначение пенсии". После этого следует ознакомиться с важной информацией и требованиями к сканированным копиям документов, которые появятся на экране.

Затем следует перейти по ссылке "Дистанционное информирование" для выбора способа получения сообщений от Пенсионного фонда и сохранить и продолжить процесс. Затем пользователь должен выбрать вид пенсии и последовательно заполнять свои персональные данные, давать согласие на обработку и заполнять необходимые поля.

Следующим шагом будет ответ на вопросы анкеты-опроса для подробного описания обращения, после чего нужно будет прикрепить скан-копии всех необходимых документов. Наконец, пользователь получит уведомление о статусе обработки своего заявления от Пенсионного фонда.

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