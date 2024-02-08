Зазвичай вони вирішують, де ви збираєтесь тусуватися, що збираєтеся їсти і, можливо, навіть іноді, що вам можна, а що не можна носити.

Це більш очевидно у відносинах, але й у групах друзів вони також є.

Ми впевнені, що ви думаєте про друга, який відповідає цим критеріям.

Овен

Овен, мабуть, найвладніший знак зодіаку, з яким ви коли-небудь перетиналися. Знак зодіаку дуже голосний і не бере до уваги нічиї почуття. Вони дадуть вам інструкції, і ви повинні їх дотримуватися, не ставлячи запитань. Дружити з такою людиною може трохи дратувати або, що ще гірше, зустрічатися з нею, але Овен, безумовно, це сила, з якою потрібно рахуватися на робочому місці. Вони досягають мети і як.

2. Скорпіон

Скорпіон дуже владний, але в дуже нездоровому значенні. Кожен, хто був близько до Скорпіона, знає, що вони владні як у ліжку, так і поза нею. І хоча їхній домінуючий характер можна оцінити в ліжку, інакше це не так приємно. Знак зодіаку хоче, щоб ви жили за наказами, і ви просто не можете піти з ним іншим шляхом. Марно намагатися використати з ними логіку, тому що вони хочуть того, чого хочуть. Вони можуть не хотіти, щоб ви з кимось дружили, не носили сміливе вбрання та не публікували «цю» фотографію у соціальних мережах. Щоб упоратися зі Скорпіоном, потрібно багато терпіння, і ми відчуваємо величезну повагу до будь-кого, кому вдається підкорити цей владний знак зодіаку своїй волі.

3. Діва

Діви - перфекціоністи з гороскопу. Вони хочуть, щоб кожна виконана ними робота була бездоганною. Так, вони зазвичай надто стараються досягти бажаного рівня досконалості, але це тема для іншої розмови. Ми хочемо поговорити про те, як їхня спроба бути перфекціоністами робить їх владними та контролюючими знаками зодіаку. Більшість їхніх колег або розчаровані ними, або їх бояться. Оскільки Діви рідко знаходять задовільним будь-кого, крім своєї роботи, вони завжди скаржаться і проповідують якість роботи, виконаної іншими. Вони настільки критично ставляться до людей, що через їхню владність їхні слова здаються не чим іншим, як підлими і гордовитими. Саме їхня безпрецедентна неефективність заважає людям висловити Діві частину своєї думки.

4. Стрілець

Стрільця настільки недбалі і байдужі у своєму підході, що ви не повірите, наскільки владними можуть бути знаки зодіаку, доки не познайомитеся з ними ближче. Вогняний знак вибірково владний. Вони не дбають про те, щоб бути лідером на роботі чи навіть у своїй кліці. Але вони сильно відрізняються від своїх найкращих друзів чи партнерів. Вони хочуть, щоб їхні найкращі друзі завжди були до них на допомогу і були готові слідувати їхнім командам. Стрілець шукає тільки тих, хто любить людей, які гнучкі і готові бути покірними у відносинах. Цей знак також має вроджену здатність змушувати людей повірити в те, що саме вони виграють, якщо приймуть Стрільця своїм «босом».

5. Лев

Обидва вогняні знаки, Овен і Стрілець, входять до цього списку владних знаків зодіаку. Тому цілком природно, що ми включаємо до клубу та Лео. Але Леви зовсім інший тип владних людей. Їхня владність випливає з їхньої гострої потреби мати право голосу в житті всіх, хто їм дорогий. Вони хочуть бути тими, хто прийматиме всі важливі рішення у своєму житті. Леви вважають, що вони знають найкраще, і люди тільки виграють, якщо прислухаються до їхніх слів. Схильність зодіаку до контролю очевидніша, коли вони хочуть любові і уваги (що насправді завжди так і є). Якщо вони виявлять, що люди не звертають на них уваги, вони, швидше за все, дозволять виявити свою владу.

Джерело: astrotalk .

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