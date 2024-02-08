Обычно они решают, где вы собираетесь тусоваться, что собираетесь есть и, возможно, даже иногда, что вам можно, а что нельзя носить.

Это более очевидно в отношениях, но и в группах друзей они тоже есть.

Мы уверены, что вы думаете о друге, который соответствует этим критериям.

Овен

Овен, вероятно, самый властный знак зодиака, с которым вы когда-либо пересекались. Знак зодиака очень громок и не принимает во внимание ничьи чувства. Они дадут вам инструкции, и вы должны их соблюдать, не задавая вопросов. Дружить с таким человеком может немного раздражать или, что еще хуже, встречаться с ним, но Овен, безусловно, — это сила, с которой нужно считаться на рабочем месте. Они добиваются цели и как.

2. Скорпион

Скорпион очень властен, но в очень нездоровом смысле. Любой, кто был близко со Скорпионом, знает, что они властны как в постели, так и вне ее. И хотя их доминирующий характер можно оценить в постели, в противном случае это не так приятно. Знак зодиака хочет, чтобы вы жили по его приказам, и вы просто не можете пойти с ним другим путем. Бесполезно пытаться использовать с ними логику, потому что они хотят того, чего хотят. Они могут не хотеть, чтобы вы с кем-то дружили, не носили смелый наряд и не публиковали «эту» фотографию в социальных сетях. Чтобы справиться со Скорпионом, требуется много терпения, и мы испытываем огромное уважение к любому, кому удается подчинить этот властный знак зодиака своей воле.

3. Дева

Девы — перфекционисты по гороскопу. Они хотят, чтобы каждая выполненная ими работа была безупречной. Да, они обычно слишком усердствуют, чтобы достичь желаемого уровня совершенства, но это тема для другого разговора. Мы хотим поговорить о том, как их попытка быть перфекционистами делает их властными и контролирующими знаками зодиака. Большинство их коллег либо разочарованы ими, либо боятся их. Поскольку Девы редко находят удовлетворительным кого-либо, кроме своей работы, они всегда жалуются и проповедуют качество работы, выполненной другими. Они настолько критично относятся к людям, что из-за их властности их слова кажутся не чем иным, как подлыми и надменными. Именно их беспрецедентная неэффективность мешает людям высказать Деве часть своего мнения.

4. Стрелец

Стрельца настолько небрежны и равнодушны в своем подходе, что вы не поверите, насколько властными могут быть знаки зодиака, пока не познакомитесь с ними поближе. Огненный знак избирательно властен. Они не заботятся о том, чтобы быть лидером на работе или даже в своей клике. Но они сильно отличаются от своих лучших друзей или партнеров. Они хотят, чтобы их лучшие друзья всегда были к ним на помощь и были готовы следовать их командам. Стрелец ищет только любящих людей, которые гибки и готовы быть покорными в отношениях. У этого знака также есть врожденная способность заставлять людей поверить в то, что именно они выиграют, если примут Стрельца своим «боссом».

5. Лев

Оба огненных знака, Овен и Стрелец, входят в этот список властных знаков зодиака . Поэтому вполне естественно, что мы включаем в клуб и Лео. Но Львы — совсем другой тип властных людей. Их властность проистекает из их острой потребности иметь право голоса в жизни всех, кто им дорог. Они хотят быть теми, кто будет принимать все важные решения в своей жизни. Львы считают, что они знают лучше всех, и люди только выиграют, если прислушаются к их словам. Склонность зодиака к контролю более очевидна, когда они хотят любви и внимания (что на самом деле всегда так и есть). Если они обнаружат, что люди не обращают на них внимания, они, скорее всего, позволят проявить свою властность.

Источник: astrotalk.

Последние новости Украины:

Самые свободолюбивые знаки Зодиака среди мужчин: абсолютно не терпят запретов и ограничений.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.