Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 8 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Ви часто очікуєте, що люди будуть такими ж, як ви, але люди подібні до сніжинок, і немає двох однакових. Отже, ваші великі очікування можуть бути завищеними та надто високими, щоб хтось міг їх виправдати.

Спроба змінити інших призведе до того, що ви відчуєте розчарування, Овен, і вам краще просто прийняти їх такими, якими вони є.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Помірність, перевернута.

У вас обмежений терпець, і коли щось здається недобре, ви можете засмутитися через відсутність порядку у вашому світі.

Будь ласка, зроби глибокий вдих, Телець. Незважаючи на повний безлад, ви не спите і бачите речі такими, якими вони є. Ясність — найкраща частина вашої нинішньої ситуації, бо як би ви з чимось упоралися, якби не усвідомлювали проблеми?

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Гроші - це одне з благ, але є багато інших, на які ви можете розраховувати: друзі, ваше хороше здоров'я і ваша здатність рости як особистість дедалі більше з кожним днем.

Ці речі допоможуть вам завжди стояти на ногах, тож ніколи не забувайте, як вам пощастило.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Не приймай на себе чийсь негатив, Раку. Може здатися, що начальники, колеги та весь світ змагаються за перше місце, і це може бути непросто, коли все, що ви хочете зробити, це виконати роботу.

Отже, сьогодні тримайтеся подалі від офісної політики, особливо якщо вона не сприяє досягненню ваших цілей. У будь-якому випадку у вас занадто багато справ, тому на одну людину менше, що бореться за перше місце, може бути більше користі, ніж перешкоди.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Башта.

Чи не замикайся в собі, Лев. Проковтни цей левовий прайд. Проблеми – частина життя, і вони мають кожного.

Таким чином, навіть якщо ви почуваєтеся самотнім у тому, через що проходите, розповідь може показати, наскільки інші розуміють вашу ситуацію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута.

Кажуть, щоб мати послідовників, потрібно бути лідером, але, Діва, можливо, ніхто не слухає і не прислухається до твоєї твердої та здорової поради.

Це стрес, коли ти бачиш, як друзі потрапляють прямо в ситуацію, яка, як ти знаєш, не закінчиться добре, але це не твоє життя, а іноді єдиний спосіб навчитися чогось — це набути досвіду.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Світ

Вам не подобається бути лідером, але сьогодні, незалежно від того, чи є це вашою метою, ви досягнете успіху. Сходження на вершину відбувається для вас, тому що у вас є природна здатність вирішувати проблеми та досягати результатів.

Тому, коли у вас є чаклунство на роботі, це помічають усі. Тож не дивуйтеся, якщо на вашому шляху з'явиться більше відповідальності та похвал.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Трійка Мечів.

Хтось не зовсім чесний, і якщо щось вас і зачіпає, то це брехун, який не розкривається, особливо коли це не має великого значення.

Вам може не подобатися той факт, що ви відкрили для цієї людини іншу особу, але краще дізнатися Скорпіона зараз, перш ніж вкладати в ці відносини набагато більше себе.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута.

Час не завжди на вашому боці, і коли здається, що день минає так швидко, ви дивитеся на годинник і задаєтеся питанням, куди пішов годинник?

Можливо, вам не подобається жити по будильнику, але якщо ви маєте якісь зустрічі, які вам потрібно відвідати, обов'язково зробіть це вчасно, встановивши повідомлення, яке попередить вас досить рано. Таким чином, перебуваючи в потоці, ви не пропустите наступну можливість.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута.

Не завжди можна отримати те, що хочеш, але бувають моменти коли це добре.

Можливо, вам не вистачає долара для проекту, і це спочатку може здатися кінцем світу. Але доля та карма на вашому боці, і це нещастя може бути найкращим, що могло статися з вами за весь тиждень.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Запишіть ці ідеї, Водолію. Сьогодні у вас будуть геніальні моменти, і ви не захочете пропустити спалахи прозріння, які виходять за межі сюрреалізму.

Ви будете раді, що зберегли більшу частину того, про що думаєте сьогодні, тому не чекайте, доки повернетесь додому. Натомість надішліть собі нотатку або голосовий запис. Будь готовий.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Коли ви втомилися, ваш внутрішній голос набагато важче почути. Тому не дивно, що на початку дня ваша уява та творчі здібності здаються трохи притупленими. Але не турбуйтесь.

Короткий денний сон або раніше лягати спати допоможуть вам швидко повернутися у звичне русло. Тож бережіть себе, Риби. Незабаром ти відчуєш себе самим собою.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у стосунках, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.