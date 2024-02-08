Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 8 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Вы часто ожидаете, что люди будут такими же, как вы, но люди подобны снежинкам, и нет двух одинаковых. Итак, ваши большие ожидания могут быть завышенными и слишком высокими, чтобы кто-то мог их оправдать.

Попытка изменить других приведет к тому, что вы почувствуете разочарование, Овен, и вам лучше просто принять их такими, какие они есть.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

У вас ограниченное терпение, и когда что-то кажется неладным, вы можете расстроиться из-за отсутствия порядка в вашем мире.

Пожалуйста, сделай глубокий вдох, Телец. Несмотря на полный беспорядок, вы бодрствуете и видите вещи такими, какие они есть. Ясность — лучшая часть вашей нынешней ситуации, потому что как бы вы с чем-то справились, если бы не осознавали проблем?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Деньги — это одно из благ, но есть много других, на которые вы можете рассчитывать: друзья, ваше хорошее здоровье и ваша способность расти как личность все больше и больше с каждым днем.

Эти вещи помогут вам всегда стоять на ногах, поэтому никогда не забывайте, как вам повезло.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Не принимай на себя чей-то негатив, Рак. Может показаться, что начальники, коллеги и весь мир соревнуются за первое место, и это может быть непросто, когда все, что вы хотите сделать, — это выполнить работу.

Итак, сегодня держитесь подальше от офисной политики, особенно если она не способствует достижению ваших целей. В любом случае у вас слишком много дел, поэтому на одного человека меньше, борющегося за первое место, может быть больше пользы, чем помехи.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Башня.

Не замыкайся в себе, Лев. Проглоти этот львиный прайд. Проблемы – часть жизни, и они есть у каждого.

Таким образом, даже если вы чувствуете себя одиноким в том, через что проходите, рассказ может показать, насколько другие понимают вашу ситуацию.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Говорят, чтобы иметь последователей, нужно быть лидером, но, Дева, возможно, никто не слушает и не прислушивается к твоему твердому и здравому совету.

Это стресс, когда ты видишь, как друзья попадают прямо в ситуацию, которая, как ты знаешь, не закончится хорошо, но это не твоя жизнь, и иногда единственный способ научиться чему-то — это приобрести опыт.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Мир

Вам не нравится быть лидером, но сегодня, независимо от того, является ли это вашей целью, вы добьетесь успеха. Восхождение на вершину происходит для вас, потому что у вас есть естественная способность решать проблемы и добиваться результатов.

Поэтому, когда у вас есть волшебство на работе, это замечают все. Так что не удивляйтесь, если на вашем пути появится больше ответственности и похвал.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Кто-то не совсем честен, и если что-то вас и задевает, так это лжец, который не раскрывается, особенно когда это не имеет большого значения.

Вам может не нравиться тот факт, что вы открыли для этого человека «другое лицо», но лучше узнать Скорпиона сейчас, прежде чем вкладывать в эти отношения гораздо больше себя.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Время не всегда на вашей стороне, и когда кажется, что день проходит так быстро, вы смотрите на часы и задаетесь вопросом, куда ушли часы?

Возможно, вам не нравится жить по будильнику, но если у вас есть какие-то встречи, которые вам нужно посетить, обязательно сделайте это вовремя, установив уведомление, которое предупредит вас достаточно рано. Таким образом, находясь в потоке, вы не упустите следующую возможность.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Не всегда можно получить то, что хочешь, но бывают моменты, когда это хорошо.

Возможно, вам не хватает доллара для проекта, и поначалу это может показаться концом света. Но судьба и карма на вашей стороне, и это несчастье может быть лучшим, что могло случиться с вами за всю неделю.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Запишите эти идеи, Водолей. Сегодня у вас будут гениальные моменты, и вы не захотите пропустить вспышки прозрения, которые выходят за рамки сюрреализма.

Вы будете рады, что сохранили большую часть того, о чем думаете сегодня, поэтому не ждите, пока вернетесь домой. Вместо этого отправьте себе заметку или голосовую запись. Будь готов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Когда вы устали, ваш внутренний голос гораздо труднее услышать. Поэтому неудивительно, что в начале дня ваше воображение и творческие способности кажутся немного притупленными. Но не беспокойтесь.

Короткий дневной сон или пораньше ложиться спать помогут вам быстро вернуться в привычное русло. Так что берегите себя, Рыбы. Скоро ты почувствуешь себя самим собой.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.