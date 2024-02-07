Прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга також пояснив, що українці, які перебувають за кордоном, можуть зробити.

Багато українців знаходяться у ситуації, коли не можуть особисто замінити свою картку "ПриватБанку". Стало відомо, чи автоматично продовжується термін дії карток під час воєнного стану. Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга.

Якщо ви маєте картку "ПриватБанку" для отримання зарплати, пенсії або будь-яку іншу, і не використовуєте її для оплати у магазинах або зняття готівки в банкоматах України, то немає потреби фізично перевипускати цю картку.

У "ПриватБанку" пояснили, що термін дії карток автоматично продовжується під час воєнного стану. Отже, замовлення нової картки за кордоном не потрібне.

"Від початку війни ми продовжили термін дії всіх карток, які мають наші клієнти. Це продовження діятиме до завершення воєнного стану в країні", – повідомив прессекретар.

Прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга також пояснив, що українці, які перебувають за кордоном, можуть створити цифрову банківську картку у додатку "Приват24".

"Це можна зробити і за кордоном. Проте, якщо ви використовуєте картку для покупок в інтернеті, де важливий термін дії картки, або за кордоном, то краще все-таки перевипустити картку. Це можна зробити в будь-якому відділенні "Приватбанку", і це займе лише декілька хвилин", – зазначив він.

Якщо ви замовили або перевипустили нову картку, то її можна отримати фізично через службу доставки "Нова пошта" по всій Україні та в шести європейських країнах. Банк безкоштовно відправляє ці картки.

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