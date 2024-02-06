Щоб правильно проявити себе на цьому тижні, вам потрібно сформулювати свій намір, запрограмувати його в життя, а потім постійно діяти так, ніби він вже є у вас… тому що він у вас є.

Маніфест Овна: креативні рішення

Чекайте на плавні переходи в роботі цього тижня, оскільки зірки насправді прихильні до вас. Визнання того, над чим ви працювали вже близько, і вам буде легше використовувати свої навички мозкового штурму для подальшого вдосконалення.

Маніфест Тельця: уява

Рой можливостей може прийти до твоїх дверей, Телець. Легко захотіти взяти їх усіх, але не поспішайте. Зважте на переваги кожного з них і те, як ці можливості наблизять або віддалить вас від життя вашої мрії.

Маніфест Близнюків: З'єднання

Молодий місяць 9 лютого принесе несподівану активність, особливо в особистому житті.

Маніфест раку: повернення душі

На горизонті на вас чекає поворотний момент: Рак - особливо можлива емоційна зміна серця. Люди з минулого можуть спробувати поринути у ваше життя. Швидше за все, колишні. Подумайте, що ви відчували в кінці ваших відносин з ними, а не на початку догляду. Ви дійсно хочете відчути це знов?

Маніфест Лева: прийняття себе

Деякі люди бачать вашу цінність і хочуть отримати вигоду з того, що ви пропонуєте. Можливо, це бізнес-ідея чи порада, яку ви їм запропонували. Переконайтеся, що ви маєте свою впевненість. Ви заслуговуєте на визнання.

Маніфест Діви: радість

Діва, зрозуміло, що ти любиш рутину. Оскільки ви так добре в них знаєтеся, вам не потрібно витрачати весь свій час на їх налаштування. Ти одержав це! Яку б нову роль ви взяли у своєму житті, вона дається вам легко.

Маніфест Терезів: перевірка

З Плутоном у вашому сонячному п'ятому будинку цього місяця ви наповнені енергійною енергією, яка напевно підштовхне вас до досягнення всіх ваших цілей.

Маніфест Скорпіона: відновлення

Після Молодика цього тижня очікуйте полегшення у сферах, пов'язаних з вашим будинком та сім'єю. Тепер, коли важливі речі розсортовані, переконайтеся, що чашка залишається повною.

Маніфест Стрільця: харчування

На цьому тижні Меркурій приєднується до Сонця у вашому секторі спілкування, що надає енергії вашій здатності зосереджуватися, реформуватися і змінюватися.

Маніфест Козерога: сильні межі

Це другий місяць крайньої активності у ваших відносинах, кар'єрі та оточенні, і лютий у цьому відношенні теж не буде повільним. Очікуйте нових випадків самопізнання та інтуїтивно зрозумілих завантажень у найближчі тижні та місяці.

Маніфест Водолія: Подяка

Хоча подяка – це цілодобове прагнення до кращого та повноцінного життя, вам буде корисно зосередитися на тому, що вам подобається у вашому житті зараз. Меркурій входить до Водолія 5-го числа, і завіса таємниці спадає з вас. Ви знаєте, що сказати, що зробити і кому.

Маніфест Риб: сміливість

Цього тижня вам буде детально описано процес. Існує процес, що дозволяє дістатися туди, куди ви прямуєте, і вимагає ретельної підготовки. Це ніскільки не повинно вас бентежити, тому що дійсно все у ваших руках.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку можуть бути самотніми 2024 року: астрологи склали топ-4.

Як повідомляла Politeka, гороскоп для Тельця на 2024 рік отримаєте цінну інформацію від астрологів.

Також Politeka публікувала гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.