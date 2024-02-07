Гороскоп на 7 лютого 2024 року, відкрийте для себе астрологічні прогнози знаків Зодіаку для кохання, здоров'я та грошей.

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ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Оуен,

У роботі та економіці Вісімка треф і Четвірка треф: ваші імпульси змусять вас приймати важливі рішення щодо вашої кар'єри та амбіцій. Настав час позбутися нетерпіння та самовпевненості. Ви зможете насолоджуватися радісними ситуаціями та випадковими витратами.

У коханні та оточенні Король Меч і Диявол: не дотримуйтесь таких жорстких обмежень та забобонів. Це лише викличе недовіру та дискомфорт у ваших стосунках. Звільніть себе від цього токсичного зв'язку з членом сім'ї. Те, що ми є сім'єю, не означає, що ми повинні з усім миритися.

У здоров'я та вашої енергії Дев'ятка Жезлів та Двійка Жезлів: ви знайдете баланс, який дозволить вам займатися будь-яким видом діяльності чи заходом.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 8.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та господарстві Смерть та Сила: різкі зміни виб'ють вас із колії. Вони можуть виникнути в результаті внутрішніх потрясінь між окремими співробітниками компанії і зрештою торкнутися всіх. Якщо ви бачите, що ситуація може погіршитися, зробіть крок і йдіть звідти. Фінанси дуже сприйнятливі до невеликих змін.

У коханні та оточенні Жриця та Вісімка Кубків: ви вивчаєте ситуацію. Ви не знаєте точно, чому і як ви збираєтеся це виправити, але зараз вам хочеться все добре проаналізувати. Будуть ті, хто піде із вашого життя самостійно.

По здоров'ю та вашій енергетиці П'ятірка Монет і Вісімка Меч: ви знаходитесь в слабкому стані. Подбайте про свої руки та лімфатичні вузли, які є попереджувальною ознакою інфекції.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 4.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та господарстві Двійка Кубків та Десятка Кубків: ви подолаєте будь-які проблеми та налагодите хороші зв'язки. Якщо у вас є відпустка або вихідний, це буде день, який підзарядить ваші батареї більше, ніж ви думаєте.

У любові та навколишньому середовищі, Башті та Світі: не лякайтеся нічого, що не спрацює на вашу користь. Життя - це не пряма лінія, і ми повинні постаратися впоратися в цьому випадку з емоціями та непорозуміннями. Все знову піде своєю чергою, але вам доведеться впоратися з несподіванками.

У здоров'я та вашої енергії Імператриця та Помірність: постарайтеся трохи розслабитися. Розслабтеся вдома, але займіться хоча б чимось розважальним, адже малорухливий спосіб життя – не рекомендація дня. Протягом дня у вас буде більше енергії.

Ваш колір та щасливе число: Фісташковий та 2.

РАК

21 червня – 22 липня

рак,

У роботі та господарстві Дурень і самітник: не найкращий час приймати рішення чи надто багато говорити. Оточення трохи спотворене. Нові етапи у фінансовій сфері.

У коханні та оточенні, «Чиста карта» та «Імператор»: називайте це долею чи Всесвітом, але річ у тому, що станеться щось дуже важливе, що змусить вас поглянути на життя по-іншому. Створіть соціальний чи сімейний проект, щоб визначити аспекти свого життя, які ви ще не розробили.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Колесо Фортуни та П'ятірка Жезлов: такі великі потрясіння призведуть до того, що ви не зможете використовувати свої можливості на сто відсотків на сьогоднішній день. Ви нервуватимете.

Ваш колір та щасливе число: Охра та 0.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лео,

У роботі та економіці «Маг і Лицар Мечів: початок нового етапу потребує часу та ширшого панорамного бачення». З вами все буде гаразд, але деякі речі сприйматимуться як цілеспрямовані атаки чи помилки з боку інших, але це не справжня проблема. Формуйте своє сприйняття, і все набуде іншої форми.

У коханні та оточенні Трійка Меч і Двійка Меч: ви зустрінетеся з блокуваннями та суперечками праворуч і ліворуч. Ви думаєте, що вам більше нема чого робити з певними людьми. Це ваша особиста справа, але якщо вам доведеться боротися, вибирайте битви ретельно. Не створюйте драму.

За здоров'я та вашої енергії, Король Жезлов та Лицар Кубків: ви відчуваєте змішані почуття і не знаєте, як з ними впоратися. Заняття легкими видами спорту або медитація допоможуть вам зосередитись на своїх проблемах одну за одною.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 1.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та господарстві Туз Мечів та Трійка Кубків: у вас бик за роги та для перемоги більше нічого не знадобиться. Йдеться не про протистояння, а про бажання. Якийсь час у вас не буде проблем із грошима. Скористайтеся смугою.

У любові та оточенні Папа та Королева Меч: не ідеалізуйте людей та їх поведінку. Ви риєте себе в яму, з якої важко вибратися. Так само, як у вас буде можливість критично ставитися до дружби, робіть те саме з людьми, які залучають вас до проблем чи напруженості.

Щодо здоров'я та вашої енергії Паж Кубків та Четвірка Меч: ваше здоров'я буде трохи слабким, з проблемами з диханням і локальним свербінням.

Ваш колір та щасливе число: Чорний і 1.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези

У роботі та економіці Паж Жезлов та Шістка Монет: ви будете готові взяти на себе ініціативу у багатьох обставинах. Ви захочете допомогти, висловити свою думку та знайти нові шляхи вперед.

У коханні та оточенні Сімка Монет та Сімка Жезлов: ви докладете чимало зусиль, щоб отримати кохання та прихильність. Не всі розуміють ваш погляд на світ і те, як ви висловлюєте себе. Це не ваша проблема, але майте на увазі, щоб мати можливість прийняти рішення пізніше.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Дев'ятка Монет і Сімка Меч: оскільки ви частково самотні і незрозумілі, вони будуть визначати ваш настрій на наступні кілька годин або навіть днів.

Ваш колір та щасливе число: Помаранчевий та 2.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

скорпіон,

У роботі та господарстві П'ятірка Кубків та Лицар Монет: ви знаходитесь не в тому положенні, в якому хотіли б перебувати. Це не ваша справа вирішувати, але ви хочете, щоб ці зміни відбулися якнайшвидше. Завдяки своїм заощадженням ви зможете покрити додаткові потреби та витрати.

У коханні та оточенні Сімка Кубків та Шістка Кубків: проблеми з минулого починають матеріалізуватися таким чином, що ви повірите, що вони здаються ілюзіями. Значення, яке ви їм надаєте, залежить від вас. Ви відчуєте, що ваша внутрішня дитина хоче розцвісти. Поділіться цим із людиною, яка дуже присутня у вашому житті.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Четвірка Кубків та Туз Кубків: вам знадобляться енергія та старанність, з якими ви дієте в інших областях, щоб тримати своє тіло та розум на ногах. Може відбутися затримка води або збільшення ваги.

Ваш колір та щасливе число: фіолетовий та 5.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та господарстві П'ятірка Мечів та Трійка Монет: хтось вестиме проти вас брудну гру. Будьте напоготові, тому що до вашого списку додадуться вороги. Ваші заощадження збільшаться завдяки додатковій оплаті, азартним іграм чи матеріальним подарункам.

У коханні та оточенні Місяць та Паж Мечів: якщо ми хочемо мати міцну основу у стосунках, нам доведеться працювати над довірою та спілкуванням. Незважаючи на можливі наслідки, довіра до когось робить нас психічно стійкими та цілеспрямованими.

У здоров'я та вашої енергії Двійка Монет і Вісімка Монет: це не найкращий день для спілкування, в сенсі змішування думок з питань, що вас хвилюють. Вам потрібна власна тиша. Все потребує часу.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 5.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та господарстві Туз монет і Десятка монет: ідеальне поєднання дружніх відносин, досконалості виконання та економічної стабільності зроблять сьогодні одним із найкращих днів за довгий час.

У коханні та оточенні Паж Монет та Четвірка Монет: пошук чогось більшого неможливо розтягнути у часі. Якщо ви знаєте, що хочете встановити вперед. Але не варто чекати, доки інші візьмуть на себе зобов'язання. Також попрацюйте над своєю прихильністю до сімейних справ. Що більше прихильності, то більше страждань.

У здоров'я та енергії Король Монет і Король Кубків: ви проявлятимете помірність у всьому. Наприклад, будуть невеликі незручності, але нічого суттєвого.

Ваш колір та щасливе число: Індіго та 1.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та економіці Дев'ятка Меч і Справедливості: якщо ви чекаєте новин, які стосуються роботи або навчання, готуйтеся почати робити кроки. Вам доведеться за короткий час вирішити досить послідовне завдання. Остерігайтесь заборон або встановлених правил.

У коханні та оточенні Суд та Десятка Жезлов: ви оновите свої романтичні плани у всіх сферах. Це добре, тому що ви відчуваєте кохання у всіх емоційних зв'язках, а не лише у парних питаннях. Намагайтеся працювати поступово, а не всі одразу.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Закохані і Дев'ятка треф: вам слід ставитись до рухів та інтенсивності, які ви додаєте своїм ногам та частоті серцевих скорочень. Ви накопичуєте більше думок, ніж робите.

Ваш колір та щасливе число: синій та 9.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та економіці Десятка Меч та Лицар Треф: ви виходите за рамки перевантажень на роботі та виправдань з боку оточуючих. Запропонуйте негайні зміни, тому що ви можете впасти дуже низько та погіршити ситуацію.

У коханні та оточенні, Королева Жезлов та Повішений: найбільша прихильність, яку ви зараз відчуваєте, — до себе. Ти починаєш цінувати себе. Це коштувало вам багато чого, але ви досягли цього. Буде жертва заради когось із ваших близьких, яку ви приймете як особистий виклик.

Джерело: magic.horoscope.

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