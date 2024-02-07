Гороскоп на 7 февраля 2024 года, откройте для себя астрологические предсказания знаков Зодиака для любви, здоровья и денег.

Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и экономике Восьмерка треф и Четверка треф: ваши импульсы заставят вас принимать важные решения, касающиеся вашей карьеры и амбиций. Пришло время избавиться от нетерпения и самоуверенности. Вы сможете наслаждаться радостными ситуациями и случайными тратами.

В любви и окружении Король Мечей и Дьявол: не придерживайтесь таких жестких ограничений и предрассудков. Это только вызовет недоверие и дискомфорт в ваших отношениях. Освободите себя от этой токсичной связи с членом семьи. То, что мы семья, не означает, что мы должны со всем мириться.

В здоровье и вашей энергии Девятка Жезлов и Двойка Жезлов: вы найдете баланс, который позволит вам заниматься любым видом деятельности или мероприятием.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 8.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Смерть и Сила: резкие перемены выбьют вас из колеи. Они могут возникнуть в результате внутренних потрясений между отдельными сотрудниками компании и в конечном итоге затронуть всех. Если вы видите, что ситуация может ухудшиться, сделайте шаг и уходите оттуда. Финансы очень восприимчивы к небольшим изменениям.

В любви и окружении Жрица и Восьмерка Кубков: вы изучаете ситуацию. Вы не знаете точно, почему и как вы собираетесь это исправить, но на данный момент вам хочется все очень хорошо проанализировать. Будут те, кто уйдет из вашей жизни самостоятельно.

По здоровью и вашей энергетике Пятерка Монет и Восьмерка Мечей: вы находитесь в слабом состоянии. Позаботьтесь о своих руках и лимфатических узлах, которые являются предупреждающим признаком инфекции.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 4.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве Двойка Кубков и Десятка Кубков: вы преодолеете любые проблемы и наладите хорошие связи. Если у вас отпуск или выходной, это будет день, который подзарядит ваши батарейки больше, чем вы думаете.

В любви и окружающей среде, Башне и Мире: не пугайтесь ничего, что не сработает в вашу пользу. Жизнь – это не прямая линия, и мы должны постараться справиться в этом случае с эмоциями и недоразумениями. Все снова пойдет своим чередом, но вам предстоит справиться с неожиданностями.

В здоровье и вашей энергии Императрица и Умеренность: постарайтесь немного расслабиться. Расслабьтесь дома, но займитесь хотя бы чем-нибудь развлекательным, ведь малоподвижный образ жизни – не рекомендация дня. В течение дня у вас будет больше энергии.

Ваш цвет и счастливое число: Фисташковый и 2.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и хозяйстве Дурак и Отшельник: не лучшее время принимать решения или слишком много говорить. Окружение немного искажено. Новые этапы в финансовой сфере.

В любви и окружении, «Чистая карта» и «Император»: называйте это судьбой или Вселенной, но дело в том, что произойдет что-то очень важное, что заставит вас взглянуть на жизнь по-другому. Создайте социальный или семейный проект, чтобы определить аспекты своей жизни, которые вы еще не разработали.

Что касается здоровья и вашей энергии, Колесо Фортуны и Пятерка Жезлов: такие большие потрясения приведут к тому, что вы не сможете использовать свои возможности на сто процентов на сегодняшний день. Вы будете нервничать.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 0.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лео,

В работе и экономике «Маг и Рыцарь Мечей: начало нового этапа требует времени и более широкого панорамного видения». С вами все будет в порядке, но некоторые вещи будут восприниматься как целенаправленные атаки или оплошности со стороны других, но это не настоящая проблема. Формируйте свое восприятие, и все примет другую форму.

В любви и окружении Тройка Мечей и Двойка Мечей: вы встретитесь с блокировками и спорами направо и налево. Вы думаете, что вам больше нечего делать с определенными людьми. Это ваше личное дело, но если вам придется сражаться, выбирайте сражения тщательно. Не создавайте драму.

По здоровью и вашей энергии, Король Жезлов и Рыцарь Кубков: вы испытываете смешанные чувства и не знаете, как с ними справиться. Занятия легкими видами спорта или медитация помогут вам сосредоточиться на своих проблемах одну за другой.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 1.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и хозяйстве Туз Мечей и Тройка Кубков: у вас бык за рога и для победы больше ничего не понадобится. Речь идет не о противостоянии, а о желании. Какое-то время у вас не будет проблем с деньгами . Воспользуйтесь полосой.

В любви и окружении Папа и Королева Мечей: не идеализируйте людей и их поведение. Вы роете себя в яму, из которой трудно выбраться. Точно так же, как у вас будет возможность критически относиться к дружбе, делайте то же самое с людьми, которые вовлекают вас в проблемы или напряженность.

В отношении здоровья и вашей энергии Паж Кубков и Четверка Мечей: ваше здоровье будет немного слабым, с проблемами с дыханием и локальным зудом.

Ваш цвет и счастливое число: Черный и 1.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы

В работе и экономике Паж Жезлов и Шестерка Монет: вы будете готовы взять на себя инициативу во многих обстоятельствах. Вы захотите помочь, высказать свое мнение и найти новые пути вперед.

В любви и окружении Семерка Монет и Семерка Жезлов: вы приложите немало усилий, чтобы получить любовь и привязанность. Не все понимают ваш взгляд на мир и то, как вы выражаете себя. Это не ваша проблема, но имейте это в виду, чтобы иметь возможность принять решение позже.

Что касается здоровья и вашей энергии, Девятка Монет и Семерка Мечей: поскольку вы частично одиноки и непоняты, они будут определять ваше настроение на следующие несколько часов или даже дней.

Ваш цвет и счастливое число: Оранжевый и 2.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Пятерка Кубков и Рыцарь Монет: вы находитесь не в том положении, в котором хотели бы находиться. Это не ваше дело решать, но вы хотите, чтобы эти изменения произошли как можно скорее. Благодаря своим сбережениям вы сможете покрыть дополнительные потребности и расходы.

В любви и окружении Семерка Кубков и Шестерка Кубков: проблемы из прошлого начинают материализоваться таким образом, что вы поверите, что они кажутся иллюзиями. Значение, которое вы им придаете, зависит от вас. Вы почувствуете, что ваш внутренний ребенок хочет расцвести. Поделитесь этим с человеком, который очень присутствует в вашей жизни.

Что касается здоровья и вашей энергии, Четверка Кубков и Туз Кубков: вам потребуются энергия и усердие, с которыми вы действуете в других областях, чтобы держать свое тело и разум на ногах. Может произойти задержка воды или увеличение веса.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 5.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и хозяйстве Пятерка Мечей и Тройка Монет: кто-то будет вести против вас грязную игру. Будьте начеку, потому что в ваш список добавятся враги. Ваши сбережения увеличатся благодаря дополнительной оплате, азартным играм или материальным подаркам.

В любви и окружении Луна и Паж Мечей: если мы хотим иметь прочную основу в отношениях, нам придется работать над доверием и общением. Несмотря на возможные последствия, доверие к кому-то делает нас психически устойчивыми и целеустремленными.

В здоровье и вашей энергии Двойка Монет и Восьмерка Монет: это не лучший день для общения, в смысле смешения мнений по волнующим вас вопросам. Вам нужна собственная тишина. Все требует времени.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 5.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Туз монет и Десятка монет: идеальное сочетание дружеских отношений, совершенства исполнения и экономической стабильности сделают сегодняшний день одним из лучших дней за долгое время.

В любви и окружении Паж Монет и Четверка Монет: поиск чего-то большего невозможно растянуть во времени. Если вы знаете, что хотите установить, вперед. Но не стоит ждать, пока другие возьмут на себя обязательства. Также поработайте над своей привязанностью в семейных делах. Чем больше привязанности, тем больше страданий.

В здоровье и энергии Король Монет и Король Кубков: вы будете проявлять умеренность во всем. Например, будут небольшие неудобства, но ничего существенного.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 1.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике Девятка Мечей и Справедливости: если вы ждете новостей, касающихся работы или учебы, готовьтесь начать предпринимать шаги. Вам придется за короткое время решить довольно последовательную задачу. Остерегайтесь запретов или установленных правил.

В любви и окружении Суд и Десятка Жезлов: вы обновите свои романтические планы во всех сферах. Это хорошо, потому что вы ощущаете любовь во всех эмоциональных связях, а не только в парных вопросах. Старайтесь работать постепенно, а не все сразу.

Что касается здоровья и вашей энергии, Влюбленные и Девятка треф: вам следует относиться к движениям и интенсивности, которые вы придаете своим ногам и частоте сердечных сокращений. Вы копите больше мыслей, чем производите.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 9.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и экономике Десятка Мечей и Рыцарь Треф: вы выходите за рамки перегрузок на работе и оправданий со стороны окружающих. Предложите немедленные изменения, потому что вы можете упасть очень низко и ухудшить ситуацию.

В любви и окружении, Королева Жезлов и Повешенный: самая большая привязанность, которую вы сейчас испытываете, — к себе. Ты начинаешь ценить себя. Это стоило вам многого, но вы добились этого. Будет жертва ради кого-то из ваших близких, которую вы примете как личный вызов.

Источник: magic.horoscope.

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