Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 7 лютого, із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро?

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Люди часом можуть бути жорстокими, але не обов'язково опускатися до рівня. Овен, будь світлом, коли входиш до кімнати.

Намагайтеся абстрагуватися від негативу. Виходьте на вулицю, займайтеся справами та насолоджуйтесь своїм днем.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів.

Ви виходите з важких часів і починаєте новий розділ свого життя. На тебе чекає багато чого хорошого, Телець.

Тому не дозволяйте занепокоєнню, що ви могли б зробити по-іншому в минулому, впливати на те, що ви робите зараз. Робіть все можливе, щоби побудувати своє майбутнє.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Місяць.

Щось, що ви не вловили вперше або не передбачали наближення, все ще може залишатися для вас відкритим.

Зверніть увагу на свої почуття та інстинкти. Коли ваша інтуїція нагадує вам бути обережним або не поспішати, прислухайтеся.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Керуй своїми ресурсами та часом, Раку. Щодня у вас відбувається багато справ.

Тому замість того, щоб плисти за течією, вам важливо залишатися в курсі кожного елемента та стежити за ходом своєї роботи.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Кубків

Повідомлення або хороші новини, які ви сподівалися почути, вже в дорозі. Ви можете трохи вагатися через те, як змінилася ваша удача, але це для вас.

Іноді хороші речі дійсно трапляються з хорошими людьми, і ви цього заслуговуєте.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений.

Компроміс – це не так і погано, але коли він змушує вас забути про свої стандарти і почати ставати більш терпимим до того, що, як ви знаєте, неправильно, тоді це стає проблемою.

Ти маєш бути вірною собі, Діво. Коли ви знаєте, що вам потрібно бути нетерпимим, тоді це те, що вам потрібно робити.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Маг.

У вас чимало дивовижних талантів та навичок, які добре вам служать. Отже, коли ви відчуваєте, що не можете змінити чи вплинути на свої обставини, ви можете це зробити.

Ви повинні вірити в себе, а якщо ні, постарайтеся зробити щось із тим, що у вас є, щоб зміцнити свою впевненість.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернута.

Час може бути невідповідним, і ви, можливо, не готові зробити наступний крок у своєму проекті.

Можливо, вам варто почекати ще трохи, поки у вас не буде можливості обміркувати свої наступні кроки та спланувати їх краще.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Немає нічого поганого в тому, щоб бути спонтанним, але що важливо, вам необхідно запланувати тайм-аут. Отже, почніть зараз виділяти певний час для своєї творчої роботи.

Вимкніть телефон і обов'язково вийдіть із соціальних мереж, щоб ви поважали себе, працюючи в рамках свого графіка.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Можливо, хтось фліртує з вами та надсилає вам сигнали про зацікавленість.

Ви можете не думати, що вони можуть бути зацікавлені в вас, але який буде сюрприз, коли ви виявите, що вони піклуються більше, ніж ви думали.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Деякі мрії справді справджуються, і реальність така, що ви наполегливо працюєте, щоб втілити їх у життя.

Гроші, будинок, людина, з якою можна провести своє життя, ви отримуєте все це.

Ви сподівалися і бажали, Водолію, і, що важливіше, ваше мислення допомагало вам зберігати відданість справі, доки ваше бачення не стало реальністю.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Королева Меч.

Деякі спогади важко згадати через те, наскільки вони похмурі.

Ви можете відчути появу якогось страху, до якого вам не обов'язково повертатися. Однак це ваш шанс зцілитись і звільнити те, що вам більше не служить.

Джерело: yourtango .

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