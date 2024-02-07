Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 7 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро?

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Люди порой могут быть жестокими, но не обязательно опускаться до их уровня. Овен, будь светом, когда входишь в комнату.

Постарайтесь абстрагироваться от негатива. Выходите на улицу, занимайтесь делами и наслаждайтесь своим днем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Вы выходите из трудных времен и начинаете новую главу своей жизни. Тебя ждет много чего хорошего, Телец.

Поэтому не позволяйте беспокойству о том, что вы могли бы сделать по-другому в прошлом, влиять на то, что вы делаете сейчас. Делайте все возможное, чтобы построить свое будущее.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Луна.

Что-то, что вы не уловили в первый раз или не предвидели приближения, все еще может оставаться для вас открытым.

Обратите пристальное внимание на свои чувства и инстинкты. Когда ваша интуиция подсказывает вам быть осторожным или не торопиться, прислушайтесь.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Управляй своими ресурсами и временем, Рак. Каждый день у вас происходит много дел.

Поэтому вместо того, чтобы плыть по течению, вам важно оставаться в курсе каждого элемента и следить за ходом своей работы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Кубков

Сообщение или хорошие новости, которые вы надеялись услышать, уже в пути. Вы можете немного колебаться из-за того, как изменилась ваша удача, но это для вас.

Иногда хорошие вещи действительно случаются с хорошими людьми, и вы этого заслуживаете.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Компромисс – это не так уж и плохо, но когда он заставляет вас забыть о своих стандартах и ​​начать становиться более терпимым к тому, что, как вы знаете, неправильно, тогда это становится проблемой.

Ты должна быть верна себе, Дева. Когда вы знаете, что вам нужно быть нетерпимыми, тогда это то, что вам нужно делать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Маг.

У вас немало удивительных талантов и навыков, которые хорошо вам служат. Итак, когда вы чувствуете, что не можете что-либо изменить или повлиять на свои обстоятельства, вы можете это сделать.

Вы должны верить в себя, а если нет, постарайтесь сделать что-нибудь с тем, что у вас есть, чтобы укрепить свою уверенность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Время может быть неподходящим, и вы, возможно, не готовы сделать следующий шаг в своем проекте.

Возможно, вам стоит подождать еще немного, пока у вас не будет возможности обдумать свои следующие шаги и спланировать их получше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Нет ничего плохого в том, чтобы быть спонтанным, но, что важно, вам необходимо запланировать тайм-аут. Итак, начните прямо сейчас выделять определенное время для своей творческой работы.

Выключите телефон и обязательно выйдите из социальных сетей, чтобы вы уважали себя, работая в рамках своего графика.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Возможно, кто-то флиртует с вами и посылает вам сигналы о заинтересованности.

Вы можете не думать, что они могут быть заинтересованы в вас, но каким будет сюрприз, когда вы обнаружите, что они заботятся больше, чем вы думали.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Некоторые мечты действительно сбываются, и реальность такова, что вы упорно трудитесь, чтобы воплотить их в жизнь.

Деньги, дом, человек, с которым можно провести свою жизнь — вы получаете все это.

Вы надеялись и желали, Водолей, и, что более важно, ваше мышление помогало вам сохранять приверженность делу, пока ваше видение не стало реальностью.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Мечей.

Некоторые воспоминания трудно вспомнить из-за того, насколько они мрачны.

Вы можете почувствовать появление некоторого страха, к которому вам не обязательно возвращаться. Однако это ваш шанс исцелиться и освободить то, что вам больше не служит.

Источник: yourtango.

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