Підвищення пенсій буде різним для кожного громадянина залежно від їхнього поточного розміру пенсії.

З початку березня в Україні планується перерахунок пенсій. Розмір індексації точно не визначено і буде розраховано наприкінці лютого. Проте, в Міністерстві соціальної політики передбачають, що індексація складе 13%.

Це означає, що ті, хто отримує 6923 гривні пенсії, отримають підвищення в розмірі 900 гривень. Підвищення пенсій буде різним для кожного громадянина в залежності від їх поточного розміру пенсії. Це залежить від розрахункового розміру пенсії, який обчислюється за формулою без урахування будь-яких додаткових надбавок.

Більшість українських пенсіонерів отримує пенсії до 4 тисяч гривень, при цьому середній розмір складає 5385 гривень. У Києві пенсії найвищі, у середньому становлять 7248 гривень, оскільки тут заробітні плати також найвищі. Мешканці Тернопільської області отримують найменші пенсії, в середньому 4070 гривень.

Важливо зазначити, що середній розмір пенсії не відображає реальну ситуацію, оскільки більшість пенсіонерів отримують пенсії, що менше за середній розмір.

Варто також зазначити, що з початку січня в Україні змінили вимоги до стажу для отримання пенсії у 60 років, підвищивши його з 30 до 31 року. Також збільшили мінімальний стаж для отримання пенсії у 63 роки у 2024 році з 20 до 21 року.

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