Повышение пенсий будет разным для каждого гражданина в зависимости от их текущего размера пенсии.

С начала марта в Украине планируется перерасчет пенсий. Размер индексации точно не определен и будет рассчитан в конце февраля. Тем не менее, в Министерстве социальной политики предполагают , что индексация составит 13%.

Это означает, что получающие 6923 гривны пенсии получат повышение в размере 900 гривен. Повышение пенсий будет разным для каждого гражданина в зависимости от их текущего размера пенсии. Это зависит от расчетного размера пенсии, исчисляемого по формуле без учета каких-либо дополнительных надбавок.

Большинство украинских пенсионеров получают пенсии до 4 тысяч гривен, при этом средний размер составляет 5385 гривен. В Киеве пенсии самые высокие, в среднем составляют 7248 гривен, поскольку здесь заработные платы также самые высокие. Жители Тернопольской области получают самые маленькие пенсии, в среднем 4070 гривен.

Важно отметить, что средний размер пенсии не отражает реальную ситуацию, поскольку большинство пенсионеров получают пенсии, что меньше среднего размера.

Следует также отметить, что с начала января в Украине изменили требования к стажу для получения пенсии в 60 лет, повысив его с 30 до 31 года. Также увеличили минимальный стаж для получения пенсии в 63 года в 2024 году с 20 до 21 года.

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