У радянські часи було багато чого такого, що важко зрозуміти сучасній людині, але деякі речі дуже цінуються колекціонерами.

Деякі старі предмети можуть здаватися нам сміттям, але насправді за ними можуть полювати колекціонери. За окремі екземпляри вони готові витратити значні суми, навіть десятки тисяч гривень. Тому перед тим, як викидати щось із дому, переконайтеся, чи цей предмет насправді не має жодної цінності.

Ручні швейні машинки радянських часів активно продають на різноманітних майданчиках. За даними порталу olx ціни на такі швейні машинки стартують від 500 гривень та сягає до 10 тисяч.

Сучасні швейні машинки давно вже перетворилися на звичайний інструмент, і жодному виробникові навіть в голову не прийде так витончено їх прикрашати. Наприклад один з продавців оцінив свою швейну машинку радянських часів у 2400 гривень. Автор повідомлення вказує, що до машинки також входить переносний чемоданчик.

В ті часи був розквіт стилю модерн, і навіть найзвичайніші речі і предмети виробники намагалися максимально прикрасити. Ось і продавець однієї з машинок вказав, що продає швейну машинку радянських часів, прикрашену золотистими узорами. Вона досі у робочому стані. Автор підкреслює, що така швейна машинка підійде для навчання та пошиття виробів. Власник оцінив її у 1540 гривень.

А швейна машина "Подольск" радянського виробництва у дерев'яному футлярі продається за 500 гривень. Автор повідомлення уточнив, що швейна машинка була у використанні, але знаходиться в хорошому, робочому стані.

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