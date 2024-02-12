В советские времена было многое, что трудно понять современному человеку, но некоторые вещи очень ценятся коллекционерами.

Некоторые старые предметы могут показаться нам мусором, но на самом деле за ними могут охотиться коллекционеры. За отдельные экземпляры они готовы потратить крупные суммы, даже десятки тысяч гривен. Поэтому перед тем, как выбрасывать что-либо из дома, убедитесь, что этот предмет на самом деле не имеет никакой ценности.

Ручные швейные машинки советских времен активно продают на разных площадках. По данным портала olx, цены на такие швейные машинки стартуют от 500 гривен и достигает до 10 тысяч.

Современные швейные машинки давно уже превратились в обычный инструмент, и ни одному производителю даже в голову не придется так изощренно их украшать. Например, один из продавцов оценил свою швейную машинку советских времен в 2400 гривен. Автор сообщения указывает, что в машинку также входит переносной чемоданчик.

В то время был расцвет стиля модерн, и даже самые обычные вещи и предметы производители пытались максимально украсить. Вот и продавец одной из машинок указал, что продает швейную машинку советских времен, украшенную золотистыми узорами. Она до сих пор находится в рабочем состоянии. Автор подчеркивает, что такая швейная машинка подойдет для обучения и пошива изделий. Владелец оценил ее в 1540 гривен.

А швейная машина "Подольск" советского производства в деревянном футляре продается по 500 гривен. Автор сообщения уточнил, что швейная машинка была в употреблении, но находится в хорошем, рабочем состоянии.

Последние новости Украины:

Напомним, за старую советскую посуду дают 15 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, дом с мебелью в центре продают за 45 тысяч гривен.

Также Politeka писала в Украине за копейки отдают недвижимость в "тихих" областях.