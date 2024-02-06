Фальшиві гроші, як гривні, так і іноземної валюти, зокрема долари, українськими владними органами вилучаються з обігу без відшкодування їхньої вартості. В НБУ повідомили, чому банки не обмінюють фальшивки на справжні гроші.

Процедура вилучення таких грошей включає повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ), а всі підроблені банкноти передаються уповноваженим службовцям для подальших розслідувань.

У випадку сумнівів стосовно справжності та платоспроможності банкнот гривні та іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які переправляють ці банкноти для проведення досліджень в Національний банк. Підроблені банкноти конфіскуються без відшкодування їхньої вартості.

Важливо відзначити, що проведення експертизи здійснюється безоплатно. У разі позитивних результатів перевірки:

у випадку гривні клієнтам компенсується відповідна сума;

якщо перевірялася іноземна валюта, "банкноти повертаються власнику".

За словами Валерія Строчкова, керівника управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України, найбільш підозрілими виявляються банкноти старого зразка, тобто ті, що випущені до 2015 року. Узагальнено, протягом першого року повномасштабної війни найчастіше підробляли купюри номіналом 500 гривень.

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