Фальшивые деньги, как гривны, так и иностранной валюты, в том числе доллары, украинскими властными органами изымаются из обращения без возмещения их стоимости. В НБУ сообщили, почему банки не обменивают фальшивки на настоящие деньги.

Процедура изъятия таких денег включает уведомление Бюро экономической безопасности (БЭБ), а все поддельные банкноты передаются уполномоченным служащим для дальнейших расследований.

В случае сомнений относительно подлинности и платежеспособности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые переправляют эти банкноты для проведения исследований в Национальный банк. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.

Важно отметить, что проведение экспертизы осуществляется безвозмездно. В случае положительных результатов проверки:

в случае гривни клиентам компенсируется соответствующая сумма;

если проверялась иностранная валюта, "банкноты возвращаются собственнику".

По словам Валерия Строчкова, руководителя управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения Национального банка Украины, наиболее подозрительными оказываются банкноты старого образца, то есть выпущенные до 2015 года. Обобщено, что в течение первого года полномасштабной войны чаще всего подделывали купюры номиналом 500 гривен.

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