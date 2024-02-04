Таке збільшення до пенсій виплачується щомісяця, але тільки пенсіонерам, які відповідають чотирьом критеріям.

Окрема категорія українських пенсіонерів має можливість отримувати додаткові виплати в залежності від свого віку. Стало відомо, хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії. Шоб отримати надбавку до пенсії потрібно відповідати чотирьом умовам.

Про це мовиться в законодавстві "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Громадяни, які досягли 80 років, отримують додаткову суму майже в розмірі 1 тисячі гривень, яка додається до їхніх щомісячних пенсійних виплат. Ця ініціатива передбачена законодавством, яке стосується підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян.

Зазначено, що така надбавка до пенсій виплачується щомісячно після досягнення особою 80 років. Однак для отримання цього додаткового фінансування до пенсій пенсіонерам також необхідно відповідати чотирьом умовам. Крім досягнення необхідного віку, для отримання надбавки до пенсії необхідно:

Жити на самоті.

Потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я.

Отримувати пенсію за віком.

Важливо врахувати, що ті, хто отримує пенсію через інвалідність, не мають права на цю додаткову надбавку. Також вимога до постійного стороннього догляду повинна бути підтверджена відповідними медичними документами.

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