Такая прибавка к пенсиям выплачивается ежемесячно, но только пенсионерам, которые отвечают четырем критериям.

Отдельная категория украинских пенсионеров может получать дополнительные выплаты в зависимости от своего возраста. Стало известно, кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии. Чтобы получить надбавку к пенсии, нужно соответствовать четырем условиям.

Об этом говорится в законодательстве "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Граждане, достигшие 80 лет, получают дополнительную сумму почти в размере 1 тысячи гривен, которая прилагается к их ежемесячным пенсионным выплатам. Эта инициатива предусмотрена законодательством, касающимся повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан.

Отмечено, что такая прибавка к пенсиям выплачивается ежемесячно по достижении лицом 80 лет. Однако для получения этого дополнительного финансирования к пенсиям пенсионерам также необходимо соответствовать четырем условиям. Помимо достижения необходимого возраста, для получения прибавки к пенсии необходимо:

Жить в одиночестве.

Требовать постоянного постороннего ухода за состоянием здоровья.

Получать пенсию по возрасту.

Важно учесть, что получающие пенсию по инвалидности не имеют права на эту дополнительную надбавку. Также требование к постоянному постороннему уходу должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами.

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