Розклад Таро на одну карту на 4 лютого життя рухається швидко, коли ви не звертаєте уваги.

Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 4 лютого, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання Таро по одній карті? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 4 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Життя рухається швидко, як тільки пил вщух. Насправді, дорогий Овен, у вас є невелике вікно, щоб скористатися цією можливістю.

Не примушуйте долю чекати, коли бажане так близьке до досягнення. Ворушись. Ви можете подумати про те, що сталося пізніше, коли дістанетесь туди, куди, як ви знаєте, вам потрібно йти.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Смерть у перевернутому положенні.

Завжди є причина, через яку все добігає кінця, і коли цей розділ вашого життя завершиться, ваше бачення буде ясним.

Ви набагато краще зрозумієте, чому все сталося, і зрозумієте, як ви виросли.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Складних людей хоч греблю гати. У вашому житті вам потрібні люди, які намагаються допомогти світові стати кращими.

Чи опинитеся в оточенні людей, які люблять вас принижувати? Ви можете легко знайти нову компанію. То чому б не?

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Ух ти, стільки всього відбувається одночасно, і від усього цього у тебе мало не паморочиться в голові. Але хаос часто є способом Всесвіту викликати зміни.

Геть важку роботу. Якщо іноді щось не порушується, як би ви вирвалися зі своєї зони комфорту? Тобі був потрібен цей невеликий поштовх. Це добре вам слугує.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Ви не проти трохи порушити правила, коли це має сенс, але зараз ви можете почуватися краще, якщо у вашому житті буде невелика систематизація. Тобі не завадило б трохи підкоригувати свій графік, чи не так?

Можливо, знайдіть новий порядок дня, який підійде для цих вихідних, поки ви не закінчите всі свої справи. Потім ви можете переглядати та коригувати по ходу справи.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Ніхто не любить жити в будинку, де панує гіркота чи образа. Можливо, зараз ви маєте справу з великою кількістю дивної та негативної енергії, і цілком природно бажати, щоб вона покращала.

Можливо, вам не вдасться повністю змінити поточну обстановку, тому вам, можливо, потрібно знайти місце, де ви зможете відпочити, щоб побачити схід чи захід сонця і насолодитися природою.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Місяць, перевернута.

Ви не завжди неосвічені, але цього разу сліпа пляма може застати вас зненацька. Коли ви втомилися чи зайняті, легко пропустити тривожні сигнали.

Тому, коли ви нарешті помітите їх, не докоряйте собі за те, що не зрозуміли, що відбувається раніше. У кожного є погані дні. Важливо те, як ви зараз відреагуєте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Четвірка Кубків.

Ці мрії — не марна трата часу, Скорпіоне. Ваші видіння — це те, як ваша душа волає до вас про щось більше.

Замість того, щоб відмахуватися від своїх ідей, трохи пограйте з ними та подивіться, наскільки далеко ви зможете втілити їх у життя.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута.

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, Стрілець. Той факт, що вам так довго не дозволяли розважати свою внутрішню дитину, не означає, що ви не можете почати зараз.

Це ваш момент, щоб зайнятися грою та створювати прекрасні речі у світі завдяки красі, яка знаходиться всередині вас.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута.

Майте запасний план, Козеріг. Можливо, вам не вдасться зробити те, на що ви сподівалися, через погану погоду або через погане самопочуття друга.

Цей невеликий збій у подіях може виявитися замаскованим благословенням і дати вам шанс надолужити втрачене.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Насправді немає нічого поганого у бажанні хороших речей.

Ви повинні цінувати хороше в житті, і тому, якщо це означає відкладати гроші або працювати кілька додаткових змін, щоб купити річ, яку ви дійсно хочете, потіште себе. Ти цього заслуговуєш, Водолію.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Світ

Гарні новини чекають на вас, Риби. За останній рік ви пережили багато болю та страждань, але тепер карма обіцяє відплатити вам добром за добро.

Більше жодних негативних подій на вашому шляху не станеться. Тільки сонечко та веселки для вас!

Джерело: yourtango .

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