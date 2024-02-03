Нержавіюча сталь – популярний матеріал для кухні, вона доступна у всіх типах та варіантах обробки. Каструлі з нержавіючої сталі надають кухні сучасного вигляду і вимагають дбайливого догляду, щоб довгі роки після встановлення виглядати як нові. А посуд з нержавіючої сталі відомий своїм збереженням тепла та довговічністю. Як і більшість речей, які регулярно використовуються вдома, найкращий спосіб зберегти посуд із нержавіючої сталі нової – це чистити її після кожного використання. Шари жиру, що пригорів, набагато важче почистити на каструлі і сковорідці, а в деяких випадках вони можуть взагалі не піти.
Це може здатися складним завданням, але почистити каструлю з нержавіючої сталі стало насправді просто, як і почистити прилади з нержавіючої сталі. На щастя, експерти з догляду за будинком та прибирання знайшли хороші способи зробити це у найкоротші терміни.
Як почистити каструлю з нержавіючої сталі після повсякденного використання
Найкращий спосіб очистити каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі після повсякденного використання – використовувати звичайне мило для посуду та теплу воду. Якщо у вас є стійкі плями або залишки їжі, над якими потрібно трохи попрацювати, виконайте такі дії, щоб швидко позбутися їх.
Що вам знадобиться для того, щоб почистити каструлю
- Засіб для миття посуду
- Губка, що не дряпає
Зіскребіть зі сковороди залишки їжі. Використовуйте дерев'яну ложку, щоб акуратно видалити шматочки, що прилипли, поки сковорода ще тепла, але не гаряча.
Якщо на сковороді залишилися залишки їжі, замочіть її у гарячій воді. Після того, як каструля повністю охолоне, наповніть гарячою водою і дайте їй постояти не менше 30 хвилин. Шматочки їжі, що залишилися, повинні розм'якшитися.
Потріть сковороду губкою, що не подряпається. Зануріть губку в мильний розчин і ретельно потріть каструлю всередині та зовні.
Порада експерта: якщо шматочки прилипли занадто сильно, наповніть каструлю водою, поставте її на плиту і доведіть до кипіння на кілька хвилин, щоб розпушити їжу, що прилипла або пригоріла.
Джерело: Good Housekeeping
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