Навіть найпригоріліші плями на каструлях не зможуть встояти перед цими порадами експертів та йоржиками для чищення нержавіючої сталі.

Нержавіюча сталь – популярний матеріал для кухні, вона доступна у всіх типах та варіантах обробки. Каструлі з нержавіючої сталі надають кухні сучасного вигляду і вимагають дбайливого догляду, щоб довгі роки після встановлення виглядати як нові. А посуд з нержавіючої сталі відомий своїм збереженням тепла та довговічністю. Як і більшість речей, які регулярно використовуються вдома, найкращий спосіб зберегти посуд із нержавіючої сталі нової – це чистити її після кожного використання. Шари жиру, що пригорів, набагато важче почистити на каструлі і сковорідці, а в деяких випадках вони можуть взагалі не піти.

Це може здатися складним завданням, але почистити каструлю з нержавіючої сталі стало насправді просто, як і почистити прилади з нержавіючої сталі. На щастя, експерти з догляду за будинком та прибирання знайшли хороші способи зробити це у найкоротші терміни.

Як почистити каструлю з нержавіючої сталі після повсякденного використання

Найкращий спосіб очистити каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі після повсякденного використання – використовувати звичайне мило для посуду та теплу воду. Якщо у вас є стійкі плями або залишки їжі, над якими потрібно трохи попрацювати, виконайте такі дії, щоб швидко позбутися їх.

Що вам знадобиться для того, щоб почистити каструлю

Засіб для миття посуду

Губка, що не дряпає

Зіскребіть зі сковороди залишки їжі. Використовуйте дерев'яну ложку, щоб акуратно видалити шматочки, що прилипли, поки сковорода ще тепла, але не гаряча.

Якщо на сковороді залишилися залишки їжі, замочіть її у гарячій воді. Після того, як каструля повністю охолоне, наповніть гарячою водою і дайте їй постояти не менше 30 хвилин. Шматочки їжі, що залишилися, повинні розм'якшитися.

Потріть сковороду губкою, що не подряпається. Зануріть губку в мильний розчин і ретельно потріть каструлю всередині та зовні.

Порада експерта: якщо шматочки прилипли занадто сильно, наповніть каструлю водою, поставте її на плиту і доведіть до кипіння на кілька хвилин, щоб розпушити їжу, що прилипла або пригоріла.

Джерело: Good Housekeeping

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