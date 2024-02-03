Нержавеющая сталь – популярный материал для кухни, она доступна во всех типах и вариантах отделки. Кастрюли из нержавеющей стали придают кухне современный вид и требуют бережного ухода, чтобы долгие годы после установки выглядеть как новые. А посуда из нержавеющей стали известна своей сохранностью тепла и долговечностью. Как и большинство вещей, регулярно используемых дома, лучший способ сохранить посуду из нержавеющей стали новой – это чистить ее после каждого использования. Слои пригоревшего жира гораздо труднее почистить на кастрюле и сковородке, а в некоторых случаях они могут вообще не уйти.
Это может показаться сложной задачей, но почистить кастрюли из нержавеющей сталі стало действительно просто, как и почистить приборы из нержавеющей стали. К счастью, эксперты по уходу за домом и уборкой нашли хорошие способы сделать это в кратчайшие сроки.
Как почистить кастрюлю из нержавеющей стали после повседневного использования
Лучший способ очистить сковородки и кастрюли из нержавеющей стали после повседневного использования – использовать обычное мыло для посуды и теплую воду. Если у вас есть стойкие пятна или остатки пищи, над которыми нужно немного поработать, выполните следующие действия, чтобы быстро избавиться от них.
Что вам понадобится для того, чтобы почистить каструлю
- Средство для мытья посуды
- Не царапающая губка
Соскребите со сковороды остатки пищи. Используйте деревянную ложку, чтобы аккуратно удалить прилипшие кусочки, пока сковорода еще теплая, но не горячая.
Если на сковороде остались остатки пищи, замочите ее в горячей воде. После того как кастрюля полностью остынет, наполните горячей водой и дайте ей постоять не менее 30 минут. Оставшиеся кусочки пищи должны размягчиться.
Потрите сковороду губкой, которая не поцарапается. Погрузите губку в мыльный раствор и тщательно потрите кастрюлю внутри и снаружи.
Совет эксперта: если кусочки прилипли слишком сильно, наполните кастрюлю водой, поставьте ее на плиту и доведите до кипения на несколько минут, чтобы разрыхлить прилипавшую или пригоревшую пищу.
Источник: Good Housekeeping
Читайте также:
Как отбелить дно кастрюли без химии: легкий способ
Как очистить сковороду до блеска: три совета от опытных хозяек
Как очистить решетку газовой плиты от копоти и нагара: эффективные советы