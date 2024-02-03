Даже самые пригоревшие пятна на кастрюлях не смогут устоять перед этими советами экспертов и ершиками для чистки нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь – популярный материал для кухни, она доступна во всех типах и вариантах отделки. Кастрюли из нержавеющей стали придают кухне современный вид и требуют бережного ухода, чтобы долгие годы после установки выглядеть как новые. А посуда из нержавеющей стали известна своей сохранностью тепла и долговечностью. Как и большинство вещей, регулярно используемых дома, лучший способ сохранить посуду из нержавеющей стали новой – это чистить ее после каждого использования. Слои пригоревшего жира гораздо труднее почистить на кастрюле и сковородке, а в некоторых случаях они могут вообще не уйти.

Это может показаться сложной задачей, но почистить кастрюли из нержавеющей сталі стало действительно просто, как и почистить приборы из нержавеющей стали. К счастью, эксперты по уходу за домом и уборкой нашли хорошие способы сделать это в кратчайшие сроки.

Как почистить кастрюлю из нержавеющей стали после повседневного использования

Лучший способ очистить сковородки и кастрюли из нержавеющей стали после повседневного использования – использовать обычное мыло для посуды и теплую воду. Если у вас есть стойкие пятна или остатки пищи, над которыми нужно немного поработать, выполните следующие действия, чтобы быстро избавиться от них.

Что вам понадобится для того, чтобы почистить каструлю

Средство для мытья посуды

Не царапающая губка

Соскребите со сковороды остатки пищи. Используйте деревянную ложку, чтобы аккуратно удалить прилипшие кусочки, пока сковорода еще теплая, но не горячая.

Если на сковороде остались остатки пищи, замочите ее в горячей воде. После того как кастрюля полностью остынет, наполните горячей водой и дайте ей постоять не менее 30 минут. Оставшиеся кусочки пищи должны размягчиться.

Потрите сковороду губкой, которая не поцарапается. Погрузите губку в мыльный раствор и тщательно потрите кастрюлю внутри и снаружи.

Совет эксперта: если кусочки прилипли слишком сильно, наполните кастрюлю водой, поставьте ее на плиту и доведите до кипения на несколько минут, чтобы разрыхлить прилипавшую или пригоревшую пищу.

Источник: Good Housekeeping

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