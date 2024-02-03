Часто ТЦК зазначають, що заяву про відстрочку від мобілізації та документи, що підтверджують наявність відповідних обставин, військовозобов'язаний має подати виключно особисто.

Громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з військовою службою, повинні подати всі необхідні документи у Територіальний центр комплектування (ТЦК) та Спеціальну комісію (СП). Проте, в цьому процесі вони часто стикаються із неправомірними вимогами, які пред'являють працівники військкоматів. Про це розповів адвокат Володимир Крекотня в Instagram.

Часто ТЦК вказують, що заяву про відстрочку від мобілізації та документи, які підтверджують наявність відповідних обставин, військовозобов'язаний повинен подати виключно особисто, прибувши до них. Таке твердження суперечить закону.

Відповідно до частини 6 статті 5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення може надсилатися поштою або передаватися громадянином до відповідного органу чи установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Письмове звернення може бути також надіслане через Інтернет, використовуючи засоби електронного зв'язку, наприклад, електронне звернення.

"Як видно, закон допускає можливість звернутися до Територіального центру комплектування будь-яким зручним способом, включаючи відправлення листа поштою. Проте не рекомендую висилати листи на електронну адресу, оскільки ТЦК не мають офіційних адрес електронної пошти, і ви не зможете довести факт отримання вашого листа. Таким чином, ви не матимете підтверджень порушення ваших прав", - зауважує Крекотень.

За його словами, отримавши ваш лист поштою без будь-яких додаткових умов, згідно з частиною 1 статті 15 зазначеного Закону, ТЦК та Спеціальна комісія зобов'язані об'єктивно та своєчасно розглянути заяву, перевірити викладені в ній факти, ухвалити рішення відповідно до чинного законодавства та повідомити вас про результати розгляду вашої заяви.

У відповідності до частини 2 статті 19 того самого Закону ТЦК та СП зобов'язані повідомити громадянина письмово про результати перевірки його заяви чи скарги і викласти суть прийнятого рішення. Важливо відзначити, що згідно з цими нормами закону ваша особиста участь під час розгляду заяви не є обов'язковою.

Проте слід враховувати, що це може бути неефективним, якщо ви не є облікованим у ТЦК. У такому випадку вони можуть відповісти, що не мають повноважень вирішувати дане питання.

Нажаль, не завжди ТЦК дотримуються вказаних вище норм закону. Іноді вони ігнорують заяву, іноді висилають пусту відповідь, вказуючи, що для розгляду заяви необхідно звернутися особисто. Така поведінка є неправомірною бездіяльністю і може бути оскаржена в судовому порядку. Проте подання скарги до обласного ТЦК може бути марним, і це призведе лише до втрати часу.

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