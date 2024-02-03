Часто ТЦК указывают, что заявление об отсрочке от мобилизации и документы, подтверждающие наличие соответствующих обстоятельств военнообязанный должен подать исключительно лично.

Граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации в связи с военной службой, должны предоставить все необходимые документы в Территориальный центр комплектования (ТЦК) и Специальную комиссию (СП). Однако в этом процессе они часто сталкиваются с неправомерными требованиями, предъявляемыми работниками военкоматов. Об этом рассказал адвокат Владимир Крекотня в Instagram.

Часто ТЦК указывают, что заявление об отсрочке от мобилизации и документы, подтверждающие наличие соответствующих обстоятельств военнообязанный должен подать исключительно лично, прибыв к ним. Такое утверждение противоречит закону.

Согласно части 6 статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", письменное обращение может направляться по почте или передаваться гражданином в соответствующий орган или учреждение лично или через уполномоченное им лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством.

Письменное обращение может быть также передано через Интернет, используя средства электронной связи, например, электронное обращение.

"По всей видимости, закон допускает возможность обратиться в Территориальный центр комплектования любым удобным способом, включая отправку письма по почте. Однако не рекомендую высылать письма на электронный адрес, поскольку ТЦК не имеют официальных адресов электронной почты, и вы не сможете доказать факт получения вашего письма . Таким образом, у вас не будет подтверждений нарушения ваших прав", - замечает Крэкотень.

По его словам, получив ваше письмо по почте без каких-либо дополнительных условий, согласно части 1 статьи 15 указанного Закона, ТЦК и Специальная комиссия обязаны объективно и своевременно рассмотреть заявление, проверить изложенные в нем факты, принять решение в соответствии с действующим законодательства и сообщить вам о результатах рассмотрения вашего заявления.

В соответствии с частью 2 статьи 19 того же Закона ТЦК и СП обязаны сообщить гражданину в письменном виде о результатах проверки его заявления или жалобы и изложить суть принятого решения. Важно отметить, что согласно этим нормам закона ваше личное участие при рассмотрении заявления не является обязательным.

Однако следует учитывать, что это может быть неэффективным, если вы не учтены в ТЦК. В таком случае они могут ответить, что не имеют полномочий решать данный вопрос.

К сожалению, не всегда ТЦК соблюдают указанные выше нормы закона. Иногда они игнорируют заявление, иногда посылают пустой ответ, указывая, что для рассмотрения заявления необходимо обратиться лично. Такое поведение является неправомерным бездействием и может быть обжаловано в судебном порядке. Однако подача жалобы в областной ТЦК может быть бесполезной, и это приведет только к потере времени.

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