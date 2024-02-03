Деякі види робіт та посади дозволяють отримувати пенсію за вислугу років ще до досягнення пенсійного віку.

Пенсії за вислугу років в Україні не надаються всім працівникам, які мають тривалий трудовий стаж. Ці пенсійні виплати доступні лише тим громадянам, головним чином зайнятим на роботах, які можуть призвести до втрати професійної придатності. Про це йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).

До категорій, які можуть розраховувати на пенсію за вислугу років, входять працівники авіації, залізничного транспорту, військові та інші. Також до отримання цих пенсій мають право прокурори.

Варто відзначити, що деякі види робіт та посади дозволяють отримувати пенсію за вислугу років ще до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за вислугу років є одним з видів трудових пенсій. Основною умовою для отримання цієї пенсії є наявність спеціального трудового стажу, накопиченого в установах та на посадах, що надають право на такий вид пенсії.

Це може стосуватися вікових меж від 50 до 55 років для чоловіків і від 45 до 50 років для жінок. Одержувач повинен мати достатню кількість загального страхового стажу та стажу на конкретній посаді.

Вимоги для отримання пенсії за вислугу років конкретизуються в залежності від професії. Загалом, на такий вид пенсії за вислугою років можуть розраховувати представники різних професій, зокрема:

Диспетчери, які управляють повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації.

Бортпровідники.

Працівники залізничного транспорту та метрополітену.

Працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах.

Працівники, зайняті на лісозаготівлях та лісосплаві.

Механізатори (докери-механізатори) у портах.

Плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Для ряду професій встановлено вікові обмеження для отримання пенсії за вислугу років, проте стаж є обов'язковим.

Наприклад:

Артисти можуть отримати пенсію за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років.

Працівники авіації та льотно-випробувального складу мають право на пенсію в залежності від віку та стажу на певну дату.

Працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення можуть отримати пенсію при наявності спеціального стажу роботи від 25 років.

Спортсмени можуть розраховувати на пенсію за умови наявності стажу принаймні 25 років, включаючи перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

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