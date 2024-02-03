Некоторые виды работ и должности позволяют получать пенсию за выслугу лет еще до достижения пенсионного возраста.

Пенсии за выслугу лет в Украине не предоставляются всем работникам, имеющим длительный трудовой стаж. Эти пенсионные выплаты доступны только гражданам, главным образом занятым на работах, которые могут привести к потере профессиональной пригодности. Об этом идет речь в разъяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В категории, которые могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет, входят работники авиации, железнодорожного транспорта, военные и другие. Также до получения этих пенсий имеют право прокуроры.

Следует отметить, что некоторые виды работ и должности позволяют получать пенсию за выслугу лет еще до достижения пенсионного возраста.

Пенсия за выслугу лет является одним из видов трудовых пенсий. Основным условием для получения этой пенсии является наличие специального трудового стажа, накопленного в учреждениях и должностях, предоставляющих право на такой вид пенсии.

Это может относиться к возрастным границам от 50 до 55 лет для мужчин и от 45 до 50 лет для женщин. Получатель должен иметь достаточное количество общего страхового стажа и стажа в конкретной должности.

Требования к получению пенсии за выслугу лет конкретизируются в зависимости от профессии. В общем, на такой вид пенсии по выслуге лет могут рассчитывать представители разных профессий, в частности:

Диспетчеры, управляющие воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации.

Бортпроводники.

Работники железнодорожного транспорта и метрополитена.

Работники, занятые на полевых геологоразведочных работах.

Работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве.

Механизаторы (докеры-механизаторы) в портах.

Плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Для ряда профессий установлены возрастные ограничения для получения пенсии за выслугу лет, однако стаж обязателен.

К примеру:

Артисты могут получить пенсию при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет.

Сотрудники авиации и летно-испытательного состава имеют право на пенсию в зависимости от возраста и стажа на определенную дату.

Сотрудники образования, здравоохранения и социального обеспечения могут получить пенсию при наличии специального стажа работы от 25 лет.

Спортсмены могут рассчитывать на пенсию при наличии стажа не менее 25 лет, включая пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Последние новости Украины:

Напомним, в любом случае у украинцев могут забрать часть пенсионных выплат.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет.

Также Politeka сообщала, какие изменения подготовлены для населения через введение накопительной пенсии.