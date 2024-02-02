Український дизайнер і модельєр Андре Тан показав приклади найпопулярніших і найтрендовіших предметів гардеробу цієї зими.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан продемонстрував пʼять трендових речей, які користуються популярністю цієї зими (щоб подивитися приклади, проскрольте вниз).

По-перше, Андре Тан відзначив, що цього сезону в моду повернулися уггі.

"Справжній маст-хев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею, мені здається :)", – наголосив дизайнер.

Другий тренд – це еко-хутро. Андре Тан розповів, що одяг зі штучного хутра вже не один сезон залишається популярним, адже це і стильно, і екологічно.

Також цієї зими особливою популярністю користуються речі з кольорової шкіри. Взагалі шкіра останніми роками стала трендом, а цієї зими модний світ заполонили саме кольорові вироби.

Також Андре Тан показав, що в тренді зараз панами – зимовий варігант виглядає дуже незвично. Такий головний убір підходить до пальто, тренчів, курток і навіть вечірніх суконь.

Іще один тренд цієї зими – в’язані речі з анімалістичними візерунками, графічними та смужками. Також ефектності речам додають вирізи, шнурування, завʼязки та імітація потертостей.

Українці в коментарях дивуються моді на натуральну шкіру: "Здавалось, мода також рухається в бік гуманності, еко-хутро, еко-шкіра. Але зараз знову шкіра в моді, пройде трохи часу і повернуться натуральні шуби🤦‍♀️". Але Андре Тан заспокоїв підписників і запевнив, що ми вже ніколи не повернемося до натурального хутра.

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