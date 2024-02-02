Украинский дизайнер и модельер Андре Тан показал примеры самых популярных и трендовых предметов гардероба этой зимой.

В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан продемонстрировал пять трендовых вещей, которые пользуются популярностью этой зимой (чтобы посмотреть примеры, пролистайте вниз).

Во-первых, Андре Тан отметил, что в этом сезоне в моду вернулись угги.

"Настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея, мне кажется :)", – подчеркнул дизайнер.

Второй тренд – это эко-мех. Андре Тан рассказал, что одежда из искусственного меха уже не один сезон остается популярной, ведь это и стильно, и экологично.

Также этой зимой особенной популярностью пользуются вещи из цветной кожи. Вообще кожа в последние годы стала трендом, а этой зимой модный мир заполонили именно цветные изделия.

Также Андре Тан показал, что в тренде сейчас панамы – зимний вариант выглядит очень необычно. Такой головной убор подходит к пальто, тренчам, курткам и даже вечерним платьям.

Еще один тренд этой зимы – вязаные вещи с анималистическими узорами, графическими и полосками. Также эффектности вещам добавляют вырезы, шнуровка, завязки и имитация потертостей.

Украинцы в комментариях удивляются моде на натуральную кожу: "Казалось, мода также двигается в сторону гуманности, эко-мех, эко-кожа. Но сейчас снова кожа в моде, пройдет немного времени и вернутся натуральные шубы🤦‍♀️". Но Андре Тан успокоил подписчиков и заверил, что мы уже никогда не вернемся к натуральному меху.

Последние новости Украины:

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.