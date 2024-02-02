Жінка з міста Чугуїв, чекаючи доставку з-за кордону, отримала фальшиве повідомлення від шахраїв. За нього слідом було знято гроші з її банківської карти.

За інформацією відділу комунікацій ГУНП України в Харківській області, жінка звернулася до поліції після того, як втратила гроші. Вона повідомила, що, очікуючи посилку, отримала повідомлення від поштової служби, в якому йшлося про необхідність оновлення особистих даних та сплати доставки.

Жінка перейшла за наданим посиланням, вводячи номер картки, термін придатності та CVV-код. Внаслідок цього з її банківської картки були списані кошти у розмірі майже 14 тисяч гривень. Негайно виявивши втрату грошей, вона звернулася до правоохоронців.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та проводять розслідування для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Поліція закликає громадян утримуватися від переходу за підозрілими посиланнями та рекомендує для перевірки статусу посилки звертатися безпосередньо до поштового оператора через офіційні канали зв'язку, такі як особистий кабінет, мобільний застосунок або телефон.

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