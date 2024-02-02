Женщина из города Чугуев, ожидая доставку из-за границы, получила ложное сообщение от мошенников. За него вслед были сняты деньги с ее банковской карты.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Украины в Харьковской области, женщина обратилась в полицию после того, как потеряла деньги. Она сообщила, что, ожидая посылку, получила уведомление от почтовой службы, в котором говорилось о необходимости обновления личных данных и оплате доставки.

Женщина перешла по предоставленной ссылке, вводя номер карты, срок годности и CVV-код. В результате с ее банковской карты были списаны средства в размере почти 14 тысяч гривен. Немедленно обнаружив потерю денег, она обратилась к стражам порядка.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и проводят расследование по установлению лиц, причастных к этому преступлению. Полиция призывает граждан воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам и рекомендует для проверки статуса посылки обращаться непосредственно к почтовому оператору через официальные каналы связи, такие как личный кабинет, мобильное приложение или телефон.

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