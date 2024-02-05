Директор та бухгалтер пологового будинку в Харкові здійснили отримання 400 тисяч гривень у формі "премій" протягом періоду з жовтня 2022 року по липень 2023 року.

Директор та бухгалтер пологового будинку в Харкові в період з жовтня 2022 року по липень 2023 року зарахували собі "премії" та надбавки на суму 400 тисяч гривень, повідомили в прокуратурі.

У вересні 2022 року підозрювані уклали угоду про вигідніші умови співпраці. Керівниця пологового будинку запропонувала головній бухгалтерці "закривати очі" на перебільшений офіційний оклад директорки. У відповідь за це остання обіцяла щомісяця видавати накази про надання премій своїй підлеглій-спільниці та заявила, що не звертатиме уваги на виплату головному бухгалтеру додаткових винагород за інтенсивність праці, враховуючи, що такі виплати не передбачені для головного бухгалтера.

Підозрюваним оголошено про підозру, а їм може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років і позбавлення права займати певні посади чи займатися конкретною діяльністю протягом трьох років.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинною, поки її вина не буде доведена в законний спосіб і не буде встановлено обвинувальним рішенням суду.

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