Директор и бухгалтер роддома в Харькове осуществили получение 400 тысяч гривен в форме "премий" в течение периода с октября 2022 года по июль 2023 года.

Директор и бухгалтер роддома в Харькове в период с октября 2022 по июль 2023 зачислили себе "премии" и надбавки на сумму 400 тысяч гривен, сообщили в прокуратуре.

В сентябре 2022 года подозреваемые заключили соглашение о более выгодных условиях сотрудничества. Руководитель роддома предложила главной бухгалтерке "закрывать глаза" на преувеличенный официальный оклад директора. В ответ за это последняя обещала ежемесячно издавать приказы о предоставлении премий своей подчиненной-сообщнице и заявила, что не будет обращать внимания на выплату главному бухгалтеру дополнительных вознаграждений за интенсивность труда, учитывая, что такие выплаты не предусмотрены главному бухгалтеру.

Подозреваемым объявлено о подозрении, а им может быть применено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью в течение трех лет.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана законным способом и не будет установлена ​​обвинительным решением суда.

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