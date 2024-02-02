Цей колишній духовний представник Одеського храму, який влаштував схему виїзду чоловіків за кордон, зазначаючи, що це пов'язано з просвітницькою діяльністю, стане перед судом і може отримати ув'язнення на дев'ять років та втратити своє майно.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За розслідуванням, чоловік влаштовував незаконний перетин кордону для громадян України призовного віку. За плату він організовував виготовлення підроблених листів від єпархії, які надавали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон військовозобов'язаним, які, як вважалося, мали церковний сан, для участі у культурно-духовних подіях у Німеччині. Вартість цієї послуги становила 4,5 тисячі доларів на особу.

Затримали його, коли він передавав замовнику документи для виїзду та отримання грошей. Під час обшуку в його місці проживання також вилучили кошти, отримані як аванс. Його судитимуть за частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України, і йому загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.

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