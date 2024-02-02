Этот бывший духовный представитель Одесского храма, устроивший схему выезда мужчин за границу, отмечая, что это связано с просветительской деятельностью, предстанет перед судом и может получить заключение на девять лет и потерять свое имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По расследованию, мужчина устраивал незаконное пересечение границы для граждан Украины призывного возраста. За плату он организовывал изготовление поддельных писем от епархии, которые давали разрешение на временный выезд за границу военнообязанным, которые, как считалось, имели церковный сан для участия в культурно-духовных событиях в Германии. Стоимость этой услуги составляла 4,5 тысячи долларов на человека.

Его задержали, когда он передавал заказчику документы для выезда и получения денег. При обыске в его месте жительства также изъяли средства, полученные в качестве аванса. Его будут судить по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, и ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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