Було б справедливіше підвищити пенсійний вік для всіх, а не запроваджувати спеціальні умови виходу на пенсію.

З 1 січня українці для отримання пенсії повинні мати принаймні 31 рік стажу. Ті, хто не має достатньо стажу, змушені будуть працювати до досягнення віку 63 чи 65 років. Варто зазначити, що минулого року норма стажу становила 30 років.

Вимоги до стажу будуть поступово зростати щороку. Наприклад, для отримання пенсії у 60 років потрібно мати такий стаж:

У 2025 році – від 32 років;

У 2026 році – від 33 років;

У 2027 році – від 34 років;

У 2028 році – від 35 років.

Особам, які не відповідають цим умовам, відкриється можливість вийти на пенсію у віці 63 років. Зокрема, для цього слід набрати стаж відповідно до таких критеріїв:

У 2024 році – від 21 до 31 року;

У 2025 році – від 22 до 32 років;

У 2026 році – від 23 до 33 років;

У 2027 році – від 24 до 34 років;

У 2028 році – від 25 до 35 років.

Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень, вказує, що в середньому українці набирають 32 роки стажу, коли вони виходять на пенсію.

Це означає, що більшість громадян України можуть відповідати цій нормі без особливих труднощів. Проте, за рік підвищення вимог до стажу може стати серйозною проблемою для певної частини населення. Ці люди можуть не мати можливості вийти на пенсію вчасно і будуть змушені працювати до досягнення віку 63 чи 65 років. Зокрема, для осіб із стажем від 15 до 21 року пенсійний вік буде 65 років, а для тих, у кого стаж від 21 до 31 року, — 63 роки.

Ткаченко переконана, що було б більш справедливо підвищити пенсійний вік для всіх, а не вводити спеціальні умови виходу на пенсію.

Джерело: OBOZ.UA.

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