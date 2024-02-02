Было бы справедливее повысить пенсионный возраст для всех, а не вводить специальные условия выхода на пенсию.

С 1 января украинцы для получения пенсии должны иметь как минимум 31 год стажа. Те, кто не имеет достаточного стажа, вынуждены будут работать до достижения возраста 63 или 65 лет. Следует отметить, что в прошлом году норма стажа составила 30 лет.

Требования к стажу будут постепенно расти каждый год. Например, для получения пенсии в 60 лет нужно иметь такой стаж:

В 2025 году – от 32 лет;

В 2026 году – от 33 лет;

В 2027 году – от 34 лет;

В 2028 году – от 35 лет.

Лицам, не отвечающим этим условиям, откроется возможность выйти на пенсию в возрасте 63 лет. В частности, для этого следует набрать стаж согласно следующим критериям:

В 2024 году – от 21 до 31 года;

В 2025 году – от 22 до 32 лет;

В 2026 году – от 23 до 33 лет;

В 2027 году – от 24 до 34 лет;

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований, указывает, что в среднем украинцы набирают 32 года стажа, когда они выходят на пенсию.

Это означает, что большинство граждан Украины могут соответствовать этой норме без особого труда. Однако через год повышение требований к стажу может стать серьезной проблемой для определенной части населения. Эти люди могут не иметь возможности выйти на пенсию в срок и будут вынуждены работать до достижения возраста 63 или 65 лет. В частности, для лиц со стажем от 15 до 21 года пенсионный возраст будет 65 лет, а для тех, у кого стаж от 21 до 31 года — 63 года.

Ткаченко убеждена, что было бы справедливее повысить пенсионный возраст для всех, а не вводить специальные условия выхода на пенсию.

Источник: OBOZ.UA.

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