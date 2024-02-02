Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії.

Пенсіонерам в Україні передбачена можливість отримувати надбавку до пенсії на дітей згідно із законодавством. Однак це можливо лише у деяких випадках. Про те, хто саме може отримати надбавку та за яких умов, прописано в Постанові Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", пенсіонери, які не працюють і не є зареєстрованими як ФОП та утримують дітей до 18 років, можуть отримувати доплату до пенсії.

Проте ця надбавка до пенсії призначається тільки одному з батьків і діє до досягнення дитиною 18-річного віку. Вона виплачується для кожної дитини і застосовується до різних видів пенсій. Важливо відзначити, що надбавка до пенсії не передбачена для дітей з інвалідністю або дітей із інвалідністю.

Для отримання цієї надбавки до пенсії необхідно подати список документів, що підтверджують відсутність доходу у пенсіонера:

трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

копія наказу про звільнення з роботи;

дані про застраховану особу;

відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

Для ВПО факт звільнення з роботи визначається на підставі особистої заяви, в якій слід вказати час, з якого людина не працює, і пояснити обставини.

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