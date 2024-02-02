Согласно Постановлению Кабинета Министров "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", пенсионеры могут получить прибавку к пенсии.

Пенсионерам в Украине предусмотрена возможность получать надбавку к пенсии на детей согласно законодательству. Однако это возможно только в некоторых случаях. О том, кто может получить надбавку и при каких условиях, прописано в Постановлении Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Согласно Постановлению Кабинета Министров "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", пенсионеры, которые не работают и не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей до 18 лет, могут получать доплату к пенсии.

Однако эта надбавка к пенсии назначается только одному родителю и действует до достижения ребенком 18-летнего возраста. Она выплачивается для каждого ребенка и применяется к разным видам пенсий. Важно отметить, что прибавка к пенсии не предусмотрена для детей с инвалидностью или детей с инвалидностью.

Для получения этой надбавки к пенсии необходимо предоставить список документов, подтверждающих отсутствие дохода у пенсионера:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;

копия приказа об увольнении с работы;

данные о застрахованном лице;

сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.

Для ВПЛ факт увольнения с работы определяется на основании личного заявления, в котором следует указать время, с которого человек не работает, и объяснить обстоятельства.

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