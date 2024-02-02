Пенсионерам в Украине предусмотрена возможность получать надбавку к пенсии на детей согласно законодательству. Однако это возможно только в некоторых случаях. О том, кто может получить надбавку и при каких условиях, прописано в Постановлении Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".
Согласно Постановлению Кабинета Министров "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", пенсионеры, которые не работают и не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей до 18 лет, могут получать доплату к пенсии.
Однако эта надбавка к пенсии назначается только одному родителю и действует до достижения ребенком 18-летнего возраста. Она выплачивается для каждого ребенка и применяется к разным видам пенсий. Важно отметить, что прибавка к пенсии не предусмотрена для детей с инвалидностью или детей с инвалидностью.
Для получения этой надбавки к пенсии необходимо предоставить список документов, подтверждающих отсутствие дохода у пенсионера:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
- копия приказа об увольнении с работы;
- данные о застрахованном лице;
- сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.
Для ВПЛ факт увольнения с работы определяется на основании личного заявления, в котором следует указать время, с которого человек не работает, и объяснить обстоятельства.
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