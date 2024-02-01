Російські загарбники здійснили нову атаку на Харків, на жаль, уникнути влучань не вдалося.

Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, вночі 31 січня ворог вчергове обстріляв Харків.

Задокументовано влучання трьох БПЛА на території Основʼянського району.

Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На опублікованих прокуратурою кадрах можна побачити рештки безпілотників типу Shahed чорного кольору.

Додамо, раніше в Повітряних силах ЗС України повідомляли, шо «Шахеди» чорного кольору важче зафіксувати, оскільки композитні матеріали мають меншу світловідбиваючю поверхню.

"Ми бачимо, що росіяни використали карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Чорний колір ускладнить роботу ППО, а саме — візуальну прив'язку до цілі", — підкреслював речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вперше росіяни використали чорні «Шахеди» під час атаки на Україну в листопаді 2023-го року.

«Вони вдосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, ті, які роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використовували карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційгого сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому", – пояснював Ігнат.

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