Національний банк повідомив, що порівняно з 2022 роком темпи зростання готівки в українському обігу були меншими.

У 2023 році в Україні відзначається збільшення обсягу готівки в обігу. За цей період загальна сума готівки зросла на 48,3 млрд грн, що становить 6,7%. На початок січня в обігу було наявно готівки на 764,4 млрд грн, а це припадало на 66 банкнот та 177 монет для кожного українця. Зазначається, що скорочення виявлено у деяких банкнотах. Про це повідомили у Національному банку.

Національний банк повідомив, що в порівнянні з 2022 роком темпи зростання готівки в українському обігу були меншими, оскільки тоді показник збільшився на 14,1%. Цей факт пояснюється високим рівнем невизначеності в суспільстві, спричиненим глобальними подіями, зокрема початком війни та нестабільністю.

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет, не враховуючи пам'ятних та інвестиційних. Це становить 66 банкнот і 177 монет на кожного українця. Банкноти номіналом 500 грн та монети номіналом 10 копійок переважають у загальній кількості – 28,3% та 28,2% відповідно.

Найбільше скорочення кількості спостерігається серед банкнот номіналом 100 та 200 грн – відповідно на 26,4% та 25,7%. Протилежно, банкноти номіналом 1 000 грн помітно збільшилися – на 62,3%, що є найвищим приростом серед інших номіналів.

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