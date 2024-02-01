Национальный банк сообщил, что по сравнению с 2022 годом темпы роста наличных денег в украинском обращении были меньше.

В 2023 году в Украине отмечается увеличение объема наличных денег в обращении. За этот период общая сумма наличных денег выросла на 48,3 млрд грн, что составляет 6,7%. На начало января в обращении были наличные на 764,4 млрд грн, а это приходилось на 66 банкнот и 177 монет для каждого украинца. Отмечается, что сокращение обнаружено в некоторых банкнотах. Об этом сообщили в Национальном банке.

Национальный банк сообщил, что по сравнению с 2022 годом темпы роста наличных денег в украинском обращении были меньше, поскольку тогда показатель увеличился на 14,1%. Этот факт объясняется высоким уровнем неопределенности в обществе, вызванным глобальными событиями, в частности, началом войны и нестабильностью.

Всего в наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на сумму 757,5 млрд грн, а также 14,5 млрд монет, не считая памятных и инвестиционных. Это составляет 66 банкнот и 177 монет на каждого украинца. Банкноты номиналом 500 грн. и монеты номиналом 10 копеек преобладают в общем количестве – 28,3% и 28,2% соответственно.

Наибольшее сокращение количества наблюдается среди банкнот номиналом 100 и 200 грн соответственно на 26,4% и 25,7%. Напротив, банкноты номиналом 1 000 грн заметно увеличились – на 62,3%, что является самым высоким приростом среди других номиналов.

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