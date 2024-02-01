Збільшення числа штрафів пов'язані з глобальними тенденціями посилення ролі фінансового моніторингу у діяльності фінансових установ.

В Україні можуть заблокувати банківську картку та вимагати пред'явлення документів для пояснення фінансових операцій, зокрема при великих онлайн-покупках, знятті великих сум готівки, операціях з криптовалютою та значних грошових переказах.

Банки накладають штрафи за порушення фінансового моніторингу, що призводить до зростання їхньої кількості, зазначає Роман Корнилюк, доктор економічних наук і фінансовий аналітик.

Збільшення числа штрафів пов'язано з глобальними тенденціями посилення ролі фінансового моніторингу в діяльності фінансових установ, укріпленням впливу держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним попитом на прозорість і відповідальність, а також розвитком технологій автоматизованого аналізу великих обсягів даних.

У зв'язку з орієнтацією України на європейську інтеграцію вимоги щодо фінансового моніторингу ймовірно продовжать зростати, якщо суспільство має намір стати складовою цивілізованого і демократичного світу.

Заблокування картки може статися навіть у випадку непоновлення особистих даних, якщо на фізичну особу накладено арешт виконавчою службою через невиплату аліментів, невиконане судове рішення чи прострочені штрафи. Також, якщо особа не може обґрунтувати законне походження коштів.

Необхідно приділяти особливу увагу таким ситуаціям:

Зняття надзвичайно великої суми готівки в регіоні, де зазвичай не перебуваєте.

Великі онлайн-покупки, особливо вночі.

Отримання значної суми на картку та її подальше виведення готівкою.

Операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тисяч гривень.

Транзакції на суму 400 тисяч гривень і більше тощо.

Джерело: OBOZ.UA.

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