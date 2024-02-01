В Украине могут заблокировать банковскую карту и потребовать предъявления документов для объяснения финансовых операций, в частности при крупных онлайн-покупках, снятии крупных сумм наличных, операциях с криптовалютой и значительных денежных переводах.
Банки налагают штрафы за нарушение финансового мониторинга, что приводит к росту их количества, отмечает Роман Корнилюк, доктор экономических наук и финансовый аналитик.
Увеличение числа штрафов связано с глобальными тенденциями усиления роли финансового мониторинга в деятельности финансовых учреждений, укреплением влияния государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным спросом на прозрачность и ответственность, а также развитием технологий автоматизированного анализа больших объемов данных.
В связи с ориентацией Украины на европейскую интеграцию требования по финансовому мониторингу, вероятно, продолжат расти, если общество намерено стать составляющей цивилизованного и демократического мира.
Заблокирование карты может произойти даже в случае невозобновления личных данных, если на физическое лицо наложен арест исполнительной службой из-за невыплаты алиментов, неисполненного судебного решения или просроченных штрафов. Также если лицо не может обосновать законное происхождение средств.
Необходимо уделять особое внимание следующим ситуациям:
- Снятие огромной суммы наличных денег в регионе, где обычно не находитесь.
- Большие онлайн-покупки, особенно ночью.
- Получение значительной суммы на карту и ее последующий вывод наличными.
- Операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен.
- Транзакции на сумму 400 тысяч гривен и больше.
Источник : OBOZ.UA.
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