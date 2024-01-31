Деякі українські монети можуть принести своїм власникам великі гроші, незалежно від їх номіналу, і навіть за 2 копійки можна отримати значну суму. Такі дані були оприлюднені фахівцями з ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, 2 копійки 1994 року різновиду 2(10 к.)АА можна продати за приблизно 4500 гривень, за даними фахівців. Ця монета відрізняється широким кантом аверсу (лицьовою стороною), який виник через використання штемпеля від 10 копійок 1994 року при карбуванні аверсу.

Ще однією цікавою монетою є 2 копійки 1996 різновиду 1АА з алюмінію, які можна продати за 800-1000 гривень. Також є варіант цієї монети, виготовлений з немагнітної сталі, який можна продати за 1500-1700 гривень.

Монети 2 копійки 1996 року стали частиною колекційного набору Національного банку України. Спочатку випустили близько 2 тисяч екземплярів з нержавіючої сталі, проте їх не додали до набору, і потім випустили монети з алюмінію для комплектації наборів. Ці монети неодноразово потрапляли в обіг.

Щодо монет 2 копійки 2003 року, їх можна продати за суму від 1800 до 5000 гривень. Ці монети є рідкісними, оскільки вони були випущені обмеженим тиражем для річного набору НБУ, який так і не було випущено, і монети потрапили в обіг.

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