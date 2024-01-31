Некоторые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги, вне зависимости от их номинала, и даже за 2 копейки можно получить значительную сумму. Такие данные были обнародованы специалистами по ресурсу "Монеты-ягодки".

Например, 2 копейки 1994 разновидности 2(10 к.)АА можно продать за примерно 4500 гривен, по данным специалистов. Эта монета отличается широким кантом аверса (лицевой стороной), возникшим из-за использования штемпеля от 10 копеек 1994 года при чеканке аверса.

Еще одной интересной монетой является 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия, которые можно продать за 800-1000 гривен. Также есть вариант этой монеты, изготовленный из немагнитной стали, которую можно продать за 1500-1700 гривен.

Монеты 2 копейки 1996 стали частью коллекционного набора Национального банка Украины. Сначала выпустили около 2 тысяч экземпляров из нержавеющей стали, однако их не добавили в набор, а затем выпустили монеты из алюминия для комплектации наборов. Эти монеты неоднократно попадали в обращение.

Что касается монет 2 копейки 2003 года, то их можно продать за сумму от 1800 до 5000 гривен. Эти монеты редки, поскольку они были выпущены ограниченным тиражом для годового набора НБУ, который так и не был выпущен, и монеты попали в обращение.

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