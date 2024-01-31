Кіберполіція у Дніпрі виявила шахрая, яка в соцмережі просила гроші на лікування, представляючи себе військовослужбовцем. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 20-річна студентка з одного з вишів Дніпра створила фейковий акаунт на сайті знайомств і обрала свою "жертву" серед жінок. Вона відправляла романтичні повідомлення від імені військовослужбовця, а потім, отримавши довіру, вигадала історію про лікування та відновлення після отриманого поранення в зоні бойових дій. Потерпіла повірила їй і перерахувала гроші на банківські картки шахрая. Згодом вона зрозуміла, що її обманули, і звернулася до поліції.

Правоохоронці вже виявили та провели обшуки у молодої шахраїні, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Суд оголосив їй підозру за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і вибрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цим чином, студентці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії у справі тривають.

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