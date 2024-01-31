Киберполиция в Днепре обнаружила мошенника, который в соцсети просил деньги на лечение, представляя себя военнослужащим. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре. 20-летняя студентка из одного из вузов Днепра создала фейковый аккаунт на сайте знакомств и выбрала свою "жертву" среди женщин. Она отправляла романтические сообщения от имени военнослужащего, а затем, получив доверие, придумала историю о лечении и восстановлении после полученного ранения в зоне боевых действий. Потерпевшая поверила ей и перечислила деньги на банковские карты мошенника. Впоследствии она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Правоохранители уже обнаружили и провели обыски у молодой мошенницы, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Суд объявил ей подозрение по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, студентке грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия по делу продолжаются.

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