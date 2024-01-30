Для оформлення пенсії слід звернутись до Пенсійного фонду за наявності необхідного стажу.

На час виходу на пенсію впливає стаж роботи, який має майбутній пенсіонер. Початковий вік для переходу на заслужений відпочинок в Україні - 60 років. Про це повідомили у ПФУ.

У 2024 році на пенсію матимуть право вийти громадяни, які досягли 60, 63 і 65 років. Проте для цього вони повинні набути мінімально встановлений стаж роботи.

Наразі встановлені наступні мінімуми стажу для отримання пенсії:

для 60 років - 31 рік;

для 63 років - 21 рік;

для 65 років - 15 років.

Важливо зауважити, що кількість необхідного мінімального стажу для виходу на пенсію у віці 60 років щорічно зростає. Для 65 років цей показник буде вже 35 років.

Для оформлення пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Це може бути зроблено відвідавши відділення Пенсійного фонду або скориставшись послугами веб-порталу.

Необхідні документи для цього включають:

посвідчення особи (паспорт);

у разі наявності - свідоцтво про шлюб;

реквізити банківського рахунку;

документи, які підтверджують трудовий стаж (наприклад, трудова книжка);

ідентифікаційний номер облікової картки платника податків;

довідка про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 січня 2000 року;

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Пенсія призначається з дня досягнення встановленого віку, якщо пенсіонер подав відповідну заяву протягом 3 місяців після свого дня народження. У випадку, якщо громадянин не встиг подати заяву, виплати нараховуються з моменту звернення.

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