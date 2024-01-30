Для оформления пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд при наличии необходимого стажа.

На время ухода на пенсию влияет стаж работы, который имеет будущий пенсионер. Начальный возраст для перехода на заслуженный отдых в Украине – 60 лет. Об этом сообщили в ПФУ.

В 2024 году на пенсию будут иметь право выйти граждане, достигшие 60, 63 и 65 лет. Однако для этого они должны приобрести минимально установленный стаж работы.

Установлены следующие минимумы стажа для получения пенсии:

для 60 лет – 31 год;

для 63 лет – 21 год;

для 65 лет – 15 лет.

Важно отметить, что количество необходимого минимального стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет ежегодно растет. Для 65 лет этот показатель будет уже 35 лет.

Для оформления пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд. Это может быть сделано, посетив отделение Пенсионного фонда или воспользовавшись услугами веб-портала.

Необходимые документы для этого включают:

удостоверение личности (паспорт);

в случае наличия – свидетельство о браке;

реквизиты банковского счета;

документы, подтверждающие трудовой стаж (например, трудовая книжка);

идентификационный номер учетной карты налогоплательщика;

справка о зарплате за любые 60 месяцев к 30 января 2000 года;

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Пенсия назначается со дня достижения установленного возраста, если пенсионер подал соответствующее заявление в течение трех месяцев после своего дня рождения. В случае если гражданин не успел подать заявление, выплаты начисляются с момента обращения.

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